Mossou keihard over Ajax-transfer: 'De grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal'

Volgens Sjoerd Mossou is er geen twijfel over mogelijk: is de ‘grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal’. De Braziliaan verruilde Ajax in de zomer van 2022 voor Manchester United. De werkgever van trainer Erik ten Hag telde bijna honderd miljoen euro neer voor de komst van de vleugelspeler, maar hij is er bij lange na (nog) niet in geslaagd om dat bedrag terug te betalen.

Ajax beleefde in het seizoen 2021/22 een historische groepsfase in de Champions League. De ploeg van toenmalig coach Ten Hag werd tijdens de loting voor het miljardenbal gekoppeld aan Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas. Geen eenvoudige groep, maar wel degelijk eentje met perspectief. Dat bleek. De Amsterdammers wonnen al hun groepsduels en boekten dus overtuigend hun ticket voor de knock-outfase. Het elftal van Ten Hag herbergde in de Champions League veel uitblinkers, maar Antony was één van de spelers die er bovenuit staken.

Het mocht duidelijk zijn dat de prestaties van de Braziliaan niet onopgemerkt zouden blijven. De vleugelspeler werd in het restant van het seizoen al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Europese grootmacht. Ajax was er alles aan gelegen om Antony uit de handen van de Europese topclubs te houden, maar tegen de astronomische aanbieding vanuit Manchester kon het simpelweg geen ‘nee’ zeggen. Een succesverhaal is de overstap van Antony naar United echter (nog) niet. “Aan de Braziliaanse buitenspeler kleven wél een handvol internetmemes, van die korte komische filmpjes van een handvol seconden”, schrijft Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Mossou zag van de week weer zo’n video voorbijkomen. “Wederom zie je Antony aan de zijlijn allemaal volstrekt nutteloze overstapjes maken en trucjes uithalen, deze keer tegenover tegenstander Alphonso Davies van Bayern München. Antony gooit driftig zijn heupen los, oogt als een soort dronken Cristiano Ronaldo en ziet de bal even later knullig over de zijlijn hobbelen. Toch is de miskoop van Antony veelomvattender dan een showpony die domweg tegenvalt”, stelt Mossou. Volgens de journalist ging bij de transfer van de Braziliaan ‘werkelijk alles mis’. “Al vanaf de eerste onderhandelingen. In Amsterdam raakten ze er nog maandenlang niet over uitgelachen, om de amateuristische manier waarop Manchester United in de laatste weken van augustus alsmaar méér bleef bieden op een modale en voorspelbare buitenspeler.”

Hoewel Ten Hag niet bij de onderhandelingen betrokken was, maakte hij volgens Mossou wel de fout om ‘er niet alsnog voor te liggen toen Antony minimaal het dubbele kostte van wat hij waard was’. “De eerste weken gingen nog wel, maar al snel verzandde de Braziliaan in desastreuze statistieken, zowel qua goals (al vele maanden nul) als qua assists (ook nul). Hij raakte in Brazilië in opspraak door beschuldigingen over vrouwenmishandeling. En dan waren er nog onuitstaanbare maniertjes in het veld, waarvan je op voorhand al kon weten: in geen land ter wereld rekenen ze daar zo genadeloos mee af als in Engeland.” Mossou bespreekt in zijn column ook de miskopen van onder andere Marco Boogers en Iván Gabrich, maar zijn conclusie is duidelijk: “Antony is de grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal.”