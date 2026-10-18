scoorde twee keer namens PEC Zwolle in de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles, die met 4-1 werd gewonnen. De zoon van Joseph Oosting, trainer bij de club uit Deventer, stelt dat het een lastige week is geweest na het ontslag van Henry van der Vegt.

Van der Vegt werd ontslagen na een matige start van het seizoen. Het verwachtingspatroon lag duidelijk hoger dan wat hij voor elkaar kreeg, waarna PEC zijn conclusies trok. In het eerste duel na zijn afscheid werd er dus met 4-1 gewonnen.

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Oosting was blij met zijn aandeel en stelt tegenover FC Update dat Van der Vegt niet zonder reden zal zijn ontslagen, al voelt hij zich daar samen met de spelersgroep ook een beetje verantwoordelijk voor. "De trainer gaat eruit, wij merken dat allemaal. Wij zijn daar allemaal heel schuldbewust over, maar we doen het met zijn allen. De trainer gaat er uiteindelijk uit omdat hij ook iets niet goed doet. Het ligt niet aan een enkel persoon, maar je weet dat dit soort dingen eraan kunnen komen als het slecht gaat."

Oosting over rumoerige week in Zwolle

Volgens Thijs Oosting is het in Zwolle een onrustige week geweest. "Het was een hele rumoerige week. Er is veel gezegd en gepraat, we moeten de neuzen dezelfde kant op krijgen. Het publiek erachter, en ik hoop dat we dat in deze wedstrijd weer voor elkaar hebben gekregen."