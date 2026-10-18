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Dennis Higler legt uit waarom FC Groningen geen penalty kreeg tegen Ajax

18 oktober 2026, 18:09
Dennis Higler
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Scheidsrechter Dennis Higler heeft zondag tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax verklaard waarom de thuisploeg geen strafschop kreeg na een duel tussen Davy Klaassen en Brynjólfur Willumsson. De uitleg van de arbiter was tijdens het bekijken van de beelden aan de zijlijn overduidelijk te horen bij ESPN.

In de openingsfase van het duel in speelronde negen eiste Klaassen eerst aan de andere kant van het veld een hoofdrol op. Nadat doelman Etienne Vaessen aanvaller Marcos Leonardo onderuit had gehaald, mocht de aanvoerder van Ajax aanleggen vanaf elf meter. Vaessen wist de inzet van de middenvelder echter te keren. Kort na die gemiste strafschop zette Klaassen in het eigen strafschopgebied een stevige sliding in, waarna FC Groningen-spits Willumsson naar de grond ging. Het publiek in de Euroborg schreeuwde direct om een penalty, maar Higler liet doorspelen. Videoscheidsrechter Edwin van de Graaf kon zich niet helemaal vinden in dat oordeel en riep de scheidsrechter naar het scherm aan de zijlijn.

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Vervolgens was de communicatie tussen Higler en videoscheidsrechter Van de Graaf duidelijk te verstaan. "Heb jij een ander beeld van het contact voor mij?", vroeg Higler aan zijn collega. Vervolgens kreeg hij een ander beeld te zien. "Ja, hier is pas het contact", zei Higler. "Ook die van Groningen (Willumsson, red.) raakt de bal niet. Hij glijdt voor mij hier voorlangs, dus absoluut geen strafschop."

De arbiter bleef daardoor bij zijn oorspronkelijke beslissing en kende geen strafschop toe aan FC Groningen, wat hem op een fluitconcert vanaf de tribunes kwam te staan.  

Bekijk hieronder de beelden van het discutabele moment:

Vind jij dat Dennis Higler juist handelde door geen strafschop aan FC Groningen toe te kennen?

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Stoker
288 Reacties
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Stoker
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Dus als je de bal niet raakt als aanvaller is het geen strafschop. Alle aanvallers zijn dus vanaf nu vogelvrij verklaard als ze de bal niet raken

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
288 Reacties
1.152 Dagen lid
1.336 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dus als je de bal niet raakt als aanvaller is het geen strafschop. Alle aanvallers zijn dus vanaf nu vogelvrij verklaard als ze de bal niet raken

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Ajax
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
8
3
2025/2026
Ajax
31
8
2024/2025
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2023/2024
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