Dennis Higler legt uit waarom FC Groningen geen penalty kreeg tegen Ajax

Scheidsrechter Dennis Higler heeft zondag tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax verklaard waarom de thuisploeg geen strafschop kreeg na een duel tussen Davy Klaassen en Brynjólfur Willumsson. De uitleg van de arbiter was tijdens het bekijken van de beelden aan de zijlijn overduidelijk te horen bij ESPN.

In de openingsfase van het duel in speelronde negen eiste Klaassen eerst aan de andere kant van het veld een hoofdrol op. Nadat doelman Etienne Vaessen aanvaller Marcos Leonardo onderuit had gehaald, mocht de aanvoerder van Ajax aanleggen vanaf elf meter. Vaessen wist de inzet van de middenvelder echter te keren. Kort na die gemiste strafschop zette Klaassen in het eigen strafschopgebied een stevige sliding in, waarna FC Groningen-spits Willumsson naar de grond ging. Het publiek in de Euroborg schreeuwde direct om een penalty, maar Higler liet doorspelen. Videoscheidsrechter Edwin van de Graaf kon zich niet helemaal vinden in dat oordeel en riep de scheidsrechter naar het scherm aan de zijlijn.

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Vervolgens was de communicatie tussen Higler en videoscheidsrechter Van de Graaf duidelijk te verstaan. "Heb jij een ander beeld van het contact voor mij?", vroeg Higler aan zijn collega. Vervolgens kreeg hij een ander beeld te zien. "Ja, hier is pas het contact", zei Higler. "Ook die van Groningen (Willumsson, red.) raakt de bal niet. Hij glijdt voor mij hier voorlangs, dus absoluut geen strafschop."

De arbiter bleef daardoor bij zijn oorspronkelijke beslissing en kende geen strafschop toe aan FC Groningen, wat hem op een fluitconcert vanaf de tribunes kwam te staan.

Bekijk hieronder de beelden van het discutabele moment: