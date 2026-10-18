Ajax revancheert zich en scoort vijf keer in en tegen Groningen

Ajax heeft zondagavond in de Euroborg een knappe overwinning geboekt op bezoek bij FC Groningen. De Amsterdammers waren veel sterker dan de ploeg van Dick Lukkien. Het resulteerde in een overtuigende 2-5 overwinning.

De bezoekers uit Amsterdam begonnen goed aan de wedstrijd en zorgden direct voor een aantal gevaarlijke momenten op de helft van FC Groningen. Een van die momenten ontstond nadat spits Marcos Leonardo goed de diepte in was gestuurd. FC Groningen-doelman Etienne Vaessen stormde zijn doel uit, maar haalde Leonardo daarbij onderuit: penalty. Het was voor Ajax de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar aanvoerder Davy Klaassen faalde vanaf elf meter. Zijn inzet werd gestopt.

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Kort daarna werd Higler door VAR Edwin van de Graaf naar de kant geroepen voor een mogelijke strafschop voor FC Groningen. Klaassen zou FC Groningen-spits Brynjólfur Willumsson onderuit hebben gehaald in het strafschopgebied. Higler bekeek de beelden uitvoerig, maar besloot bij zijn beslissing te blijven: dit keer geen penalty.

Vervolgens zette Ajax, dat in de eerste helft beter en een stuk gevaarlijker was, aan. Julian Brandt profiteerde optimaal van slordig balverlies van Jorg Schreuders en verschalkte Vaessen met een harde knal in de korte hoek: 0-1. Daar bleef het niet bij. Vlak daarna maakte Aaron Bouwman er uit een rebound zelfs 0-2 van.

Na rust zorgde Ajax-spits Marcos Leonardo ervoor dat het weer even spannend werd. De Braziliaan verloor de bal slordig op zijn eigen speelhelft, waarna FC Groningen optimaal profiteerde. De aansluitingstreffer betekende de 1-2 en was vanuit Amsterdams perspectief onnodig.

De ploeg van Míchel Sánchez zorgde er vervolgens echter voor dat het, ondanks de tegentreffer, de regie in handen hield. Ajax was sterker en creëerde de nodige kansen. Het was dan ook niet vreemd dat Julian Brandt al snel voor de 1-3 zorgde, mede dankzij slecht keeperswerk van Vaessen.

Even later liep de score verder op. Na de derde tegentreffer was FC Groningen het helemaal kwijt. Jorthy Mokio, die in de basis mocht beginnen, maakte binnen vijf minuten twee doelpunten en bracht de stand daarmee op 1-5.

In de slotminuten deed FC Groningen nog iets terug via Thom van Bergen. Daarmee bepaalde hij de stand op 2-5. In de blessuretijd kreeg Van Bergen de kans om ook de 3-5 te maken, maar hij miste vanaf elf meter.

Een uitslag die wellicht niet iedereen vooraf had verwacht, maar Ajax kan terugkijken op een prima wedstrijd in Groningen. De ploeg van Míchel Sánchez continu de controle en kwam nauwelijks in de problemen tegen de ploeg van Lukkien.

Ajax klimt door de zege naar de vierde plaats in de Eredivisie en staat nog maar één punt achter op PSV.