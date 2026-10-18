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Davy Klaassen weigerde Marcos Leonardo een penalty te laten nemen

18 oktober 2026, 19:25
NOVI SAD , 23-07-2026 , Karadjordje Stadium , season 2026 2027 , UEFA Conference League play-off football , Match between FK Vo...
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Davy Klaassen heeft tegenover ESPN uitleg gegeven over het opvallende moment met Marcos Leonardo rondom de gemiste strafschop van Ajax in de wedstrijd tegen FC Groningen (2-5). De Braziliaan wilde de strafschop maar al te graag nemen, maar Klaassen weigerde dat.

Het moment vond al vroeg in de eerste helft plaats in de Euroborg. Leonardo werd in het strafschopgebied neergelegd door doelman Etienne Vaessen en wilde de penalty zelf nemen. Davy Klaassen had de bal echter in zijn handen en ging in discussie met Leonardo. Uiteindelijk nam Klaassen de bal, maar zonder succes: Vaessen keerde zijn penalty.

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Klaassen legt na afloop bij ESPN uit wat er gebeurde: "Leo versierde hem en wilde hem graag nemen, maar afspraak is afspraak. Daar hadden we kort overleg over. Hij is een spits en wil scoren, dat is logisch. Maar ik nam mijn verantwoordelijkheid. Het zag eruit als ruzie, maar dat was het helemaal niet."

De aanvoerder van Ajax is vooral blij met het resultaat in Groningen: "Ik ben blij met wat we hebben laten zien. Dit moeten we elke drie, vier dagen laten zien. Er is duidelijk gezegd dat de afgelopen twee wedstrijden niet goed genoeg waren. Daar hebben we vandaag een antwoord op gegeven. Slecht spelen komt ook door een gebrek aan energie en door niet klaar te zijn voor de wedstrijd. Naar voren druk zetten, en dat deden we vandaag wel. Dan kom je opeens wonderbaarlijk goed voor de dag."

Door de zege klimt Ajax naar de vierde plek op de ranglijst met achttien punten. Dat is één punt minder dan nummer drie PSV. Donderdag staat voor het elftal van Michel Sánchez de volgende wedstrijd in de competitiefase van de Conference League op het programma, als Atalanta Bergamo om 21.00 uur op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.

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Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
8
3
2025/2026
Ajax
31
8
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0

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