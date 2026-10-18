Cambuur-trainer Plat slaat alarm: 'Ik ben er klaar mee en voel mij genaaid'

Johan Plat heeft na het duel tussen SC Cambuur en AZ (2-2) fel uitgehaald naar de arbitrage. De hoofdtrainer van de Friese club verklaarde voor de camera van ESPN dat hij zich zwaar benadeeld voelt door scheidsrechter Stan Teuben. Dat heeft ook te maken met eerdere incidenten dit seizoen.

Cambuur moest zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen AZ vanaf de 52e minuut met tien man verder, nadat verdediger Devid Bouah zijn tweede gele kaart kreeg na een duel met AZ-spits Mexx Meerdink. Plat reageerde na afloop fel op die beslissing. "Ik wil niet als een zeikerd overkomen, maar ik voel mij flink genaaid. Dat heeft te maken met de rode kaart, waarvan ik denk dat Meerdink eerder begint met trekken, heviger trekt en dat het dus onterecht is", zo maakt Plat duidelijk.

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Bij die cruciale beslissing bleef het niet. In de 83e minuut wees scheidsrechter Stan Teuben na ingrijpen van de VAR naar de stip, nadat Cambuur-doelman Thijs Jansen bij het uitkomen Mees de Wit in het gezicht had geraakt. Meerdink schoot vanaf elf meter de 2-2 binnen, waardoor AZ een punt overhield aan het duel in Leeuwarden.

De trainer van de Leeuwarders vergelijkt het penaltymoment direct met eerdere competitiewedstrijden dit seizoen, op bezoek bij Fortuna Sittard (3-1-nederlaag) en Telstar (2-2) in Velsen. Plat: "Daarna krijgen wij een penalty tegen... Daar moet ik om lachen. In Sittard krijgen wij zo'n soortgelijk moment tegen onze spits, waarbij zijn hoofd bijna van zijn romp wordt geslagen en dan krijgen wij geen penalty. Nu is het moment veel minder, hij schampt zijn hoofd. Ik vind het prima wat zij gaan doen, dus een penalty of geen penalty, maar het moet één beslissing zijn. Daar ben ik nu behoorlijk klaar mee."

Plat vervolgt: "Wij hebben dit meegemaakt in Velsen, waarbij er twee punten worden afgepakt door een penalty die wordt toegekend, terwijl zij niet kunnen bewijzen of de bal binnen de zestien was. Ik ben echt klaar met de willekeur die er heerst. Dat overheerst, want verder verliep de dag bijna perfect. De teleurstelling en woede overheersen wel op dit moment, want dit hadden drie punten moeten zijn."