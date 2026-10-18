Rafael van der Vaart is heel eerlijk over Marcos Leonardo: 'Geloof me..'

krijgt dit seizoen veel kritiek, maar Rafael van der Vaart denkt nog altijd dat het goed komt met de Braziliaanse spits. Dat stelt de analist na de 2-5-overwinning van Ajax op FC Groningen bij de NOS.

Van der Vaart was verrast door het spel van Ajax én de overtuigende zege die de Amsterdammers zondagavond boekten in de Euroborg. Ajax was veel sterker dan FC Groningen. "Groningen-uit is altijd een beetje lastig voor Ajax. Het was wel een leuke wedstrijd om te zien, het ging lekker op en neer. Uiteindelijk wel een heel belangrijke overwinning voor Ajax, want donderdag was wel echt een domper", aldus Van der Vaart.

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De analist vond dat Ajax-spits Marcos Leonardo, die verrassend genoeg in de basis mocht beginnen, een goede wedstrijd speelde. "Het zit hem echt tegen. Geloof me nou, hij heeft zoveel wedstrijden gespeeld, als hij zo’n bal kopt, is het normaal gesproken een doelpunt", zegt Van der Vaart over een kopkans van de Braziliaan in de tweede helft.

De analist besluit met een duidelijke steunbetuiging aan de spits: "Ik word uitgelachen, maar ik denk echt dat het goedkomt. Ik heb vertrouwen in hem."