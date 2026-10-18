Wijndal spreekt zich eerlijk uit over Míchel Sanchez: 'Deze trainer...'

Owen Wijndal heeft zondagmiddag na het gewonnen uitduel met FC Groningen een boekje opengedaan over de werkwijze van Ajax-trainer Míchel Sánchez. De linksback verklaart in gesprek met ESPN dat de spelersgroep de basisopstelling pas enkele uren voor de aftrap te horen krijgt. Dat zorgt soms voor ludieke momenten bij de spelers onderling.
De verdediger van Ajax stond zondag weer in de basis en blikt na afloop in gesprek met verslaggever Christian Willaert terug op de onrustige week die Ajax achter de rug heeft na de nederlaag bij Hajduk Split (2-1). "De sfeer was na donderdag niet lekker, ook omdat we de wedstrijden daarvoor geen goede resultaten haalden. We hebben heel veel kwaliteiten in de selectie. Donderdag creëerden we niet heel veel kansen, maar de duels daarvoor moesten we gewoon winnen. Dan hoor je de mensen niet klagen. Dat gebeurt niet, waardoor er altijd een soort chaos is. Binnen de groep valt dat eigenlijk wel mee. Gelukkig hebben we vandaag kunnen reageren."
In aanloop naar wedstrijden tasten de Ajacieden tegenwoordig lang in het duister over wie er aan de aftrap verschijn. Míchel Sanchez maakt, in tegenstelling tot veel vorige trainers van Ajax, de opstelling maar een paar uur voor de wedstrijd bekend. Daarnaast wisselt zijn opstelling nogal eens. Zondagmiddag tegen FC Groningen (2-5) winst bracht hij vijf wijzigingen door.
"Ik moet eerlijk zeggen: soms proberen we met een paar jongens uit het team de opstelling te raden", zegt Wijndal lachend. ESPN-verslaggever Cristian Willaert reageert verrast op die uitspraak. Willaert: "Wacht even, echt waar? Dan gaan jullie bij elkaar zitten?" De vleugelverdediger gaat vervolgens dieper in op de aanpak van de Spaanse coach. Wijndal: "Dat heb je wel in het team, dat je het erover hebt wie er gaan spelen en wie niet. Maar eigenlijk zitten we er altijd naast."
Wijndal vervolgt: "Vorig jaar hadden we met een paar trainers wel dat je van tevoren de opstelling hoorde of het aan de hesjes op de training kon zien. Deze trainer doet het op een andere manier. Hij vertelt drie of vier uur voor de wedstrijd pas wie er spelen. Míchel wil iedereen scherp houden."
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Hij heeft Wijndal aan het voetballen gekregen, dit seizoen ben ik echt wel tevreden over zijn optredens. Ja het onbesuisde zit in Wijndal en dat is er nog niet uit, maar ik vind hem echt een stap hebben gemaakt. Hopelijk zet i de lijn door.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij heeft Wijndal aan het voetballen gekregen, dit seizoen ben ik echt wel tevreden over zijn optredens. Ja het onbesuisde zit in Wijndal en dat is er nog niet uit, maar ik vind hem echt een stap hebben gemaakt. Hopelijk zet i de lijn door.