FC Twente heeft zondagavond verzuimd om de tweede plek in de Eredivisie over te nemen. De ploeg van trainer John van den Brom ging in de eigen Grolsch Veste verrassend onderuit tegen FC Utrecht: 1-2.

De Tukkers gingen met een goed gevoel de wedstrijd tegen laagvlieger FC Utrecht in. FC Twente, dat nog wat stroef aan de competitie begon, is lastig te verslaan en heeft inmiddels de nodige punten verzameld in de Eredivisie. De Tukkers kregen zondagavond de uitgelezen mogelijkheid om te profiteren van het puntenverlies van concurrenten PSV en AZ. Daar slaagde FC Twente echter niet in.

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De ploeg van Van den Brom heeft het de hele wedstrijd lang lastig gehad met de bezoekers uit FC Utrecht. Hoewel de thuisploeg een stuk meer de bal had dan de Domstedelingen, was FC Utrecht bij vlagen gevaarlijk. Toch kwam FC Twente op voorsprong. Daouda Wiedmann maakte er in de eerste helft op fraaie wijze 1-0 van.

FC Utrecht kwam na rust echter uitstekend uit de kleedkamer. De Spaanse buitenspeler schoot in de 47e minuut de 1-1 binnen, na een miscommunicatie tussen FC Twente-doelman Joël Drommel en Ruud Nijstad. Een kwartier later sloeg Alarcón opnieuw toe. De behendige vleugelspeler krulde de bal op fraaie wijze langs Drommel in de verre hoek: 1-2.

Het was aan FC Twente om de verrassende achterstand in het laatste halfuur weg te werken. Daar slaagden de Tukkers niet in.