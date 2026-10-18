Rafael van der Vaart ziet de nieuwe Feyenoord-doelman Tjark Ernst als de zwakste schakel van de Rotterdamse club. Dat zegt de analist zondagavond bij de NOS over de 23-jarige Duitse doelman.

Ernst kwam afgelopen zomer naar Rotterdam als opvolger van Timon Wellenreuther, maar heeft nog niet weten te overtuigen in de eerste speelrondes van het seizoen. Ook deze week zag de doelman van Feyenoord er op verschillende momenten niet goed uit. Van der Vaart vindt de Duitser momenteel de zwakste schakel binnen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

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"De keeper vind ik niet heel erg best. Ik ben natuurlijk sowieso vaak geen fan van keepers, maar ik vind hem heel weinig punten pakken. Ook een beetje onrustig en het is geen verbetering met wat zij hadden. Hij brengt zijn eigen verdediging ook vaak in de problemen en de keeper is vaak het rustpunt en dat is bij hun niet", zo legt Van der Vaart uit.

Feyenoord won zaterdag met 3-4 van Telstar, maar nij de eerste tegentreffer van de thuisploeg ging Ernst in de fout. Na balverlies van Charles Vanhoutte haalde Tyrone Owusu van afstand uit voor de 1-2, waarbij de sluitpost zich lelijk verkeek op het schot. "Het is een bal waarvan je kan zeggen: hij zwabbert een beetje, maar die moet je toch hebben? Hij gaat bijna in het midden van de goal", zegt Van der Vaart.