Wim Kieft denkt dat aanvoerder Davy Klaassen afgelopen zondag weinig vertrouwen had in ploeggenoot Marcos Leonardo toen Ajax op bezoek bij FC Groningen een strafschop kreeg. De Braziliaanse spits wilde zelf achter de bal gaan staan na een overtreding op hem in de Euroborg, maar zag hoe de middenvelder de bal opeiste en miste. Ondanks die misser vanaf elf meter ging Ajax er in het Eredivisie-duel wel met een 2-5 zege vandoor.

Al vroeg in de uitwedstrijd werd Leonardo onderuit gehaald door doelman Etienne Vaessen, die te laat kwam en de spits raakte. Leonardo wilde de toegekende penalty graag zelf nemen, maar zijn aanvoerder stak daar een stokje voor. "Hij had natuurlijk geen vertrouwen in hem, die Klaassen. Hij dacht: ik neem hem zelf wel", legt Kieft de keuze van de middenvelder uit. De inzet van Klaassen werd vervolgens gekeerd door Vaessen.

Kieft en andere analisten twijfelen over doelpuntendroogte bij Ajax

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Klaassen kwam na afloop bij ESPN zelf overigens met een andere uitleg over het moment door te wijzen naar de afspraken binnen de selectie. Volgens de middenvelder was er alleen kort overleg op het veld en neemt hij de spits verder niets kwalijk. In de talkshow Rondo had analist Rafael van der Vaart wel begrip voor het opeisen van de bal omdat de aanvoerder nu eenmaal bovenaan het lijstje stond, terwijl Boulahrouz meeging in de lezing van Kieft.

De hele discussie rond de penalty heeft alles te maken met de moeizame start van de spits, die afgelopen zomer voor een bedrag van net onder de twintig miljoen euro werd gekocht van Al-Hilal en een contract tot medio 2031 tekende. Technisch directeur Jordi Cruijff gaf eerder al aan dat de spits vooral naar Amsterdam is gehaald voor de goals, maar in zes competitieduels (waarvan vijf als invaller) was de Zuid-Amerikaan pas goed voor één doelpunt, tegen Telstar.

Tegen de ploeg van trainer Dick Lukkien mocht de spits in de basis beginnen van hoofdtrainer Míchel Sánchez, die hem na 75 minuten zonder goal naar de kant haalde. Kieft ziet best dat de aankoop specifieke kwaliteiten heeft, maar zet zijn vraagtekens bij het uitblijven van doelpunten. "Je zag een of twee keer wel een balletje, met de rechter buitenkant. Maar het duurt wel lang hè. Je kan hebben dat je als spits die goal nodig hebt, dat je er dan doorheen bent. Maar bij hem...", aldus de oud-aanvaller over de spits van Ajax, dat momenteel vierde staat in de Eredivisie en het donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA in de Conference League op gaat nemen tegen Atalanta Bergamo.