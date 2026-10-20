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Wim Kieft ziet pijnlijke reden achter weigeren penalty Leonardo door Klaassen bij Ajax

20 oktober 2026, 14:33
AMSTERDAM: AFC Ajax Amsterdam forward Marcos Leonardo during the Conference League match between AFC Ajax and FK Vojvodina at t...
6 reacties
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Lars Leeftink | Redacteur
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Wim Kieft denkt dat aanvoerder Davy Klaassen afgelopen zondag weinig vertrouwen had in ploeggenoot Marcos Leonardo toen Ajax op bezoek bij FC Groningen een strafschop kreeg. De Braziliaanse spits wilde zelf achter de bal gaan staan na een overtreding op hem in de Euroborg, maar zag hoe de middenvelder de bal opeiste en miste. Ondanks die misser vanaf elf meter ging Ajax er in het Eredivisie-duel wel met een 2-5 zege vandoor.

Al vroeg in de uitwedstrijd werd Leonardo onderuit gehaald door doelman Etienne Vaessen, die te laat kwam en de spits raakte. Leonardo wilde de toegekende penalty graag zelf nemen, maar zijn aanvoerder stak daar een stokje voor. "Hij had natuurlijk geen vertrouwen in hem, die Klaassen. Hij dacht: ik neem hem zelf wel", legt Kieft de keuze van de middenvelder uit. De inzet van Klaassen werd vervolgens gekeerd door Vaessen.

Kieft en andere analisten twijfelen over doelpuntendroogte bij Ajax

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Klaassen kwam na afloop bij ESPN zelf overigens met een andere uitleg over het moment door te wijzen naar de afspraken binnen de selectie. Volgens de middenvelder was er alleen kort overleg op het veld en neemt hij de spits verder niets kwalijk. In de talkshow Rondo had analist Rafael van der Vaart wel begrip voor het opeisen van de bal omdat de aanvoerder nu eenmaal bovenaan het lijstje stond, terwijl Boulahrouz meeging in de lezing van Kieft.

De hele discussie rond de penalty heeft alles te maken met de moeizame start van de spits, die afgelopen zomer voor een bedrag van net onder de twintig miljoen euro werd gekocht van Al-Hilal en een contract tot medio 2031 tekende. Technisch directeur Jordi Cruijff gaf eerder al aan dat de spits vooral naar Amsterdam is gehaald voor de goals, maar in zes competitieduels (waarvan vijf als invaller) was de Zuid-Amerikaan pas goed voor één doelpunt, tegen Telstar.

Tegen de ploeg van trainer Dick Lukkien mocht de spits in de basis beginnen van hoofdtrainer Míchel Sánchez, die hem na 75 minuten zonder goal naar de kant haalde. Kieft ziet best dat de aankoop specifieke kwaliteiten heeft, maar zet zijn vraagtekens bij het uitblijven van doelpunten. "Je zag een of twee keer wel een balletje, met de rechter buitenkant. Maar het duurt wel lang hè. Je kan hebben dat je als spits die goal nodig hebt, dat je er dan doorheen bent. Maar bij hem...", aldus de oud-aanvaller over de spits van Ajax, dat momenteel vierde staat in de Eredivisie en het donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA in de Conference League op gaat nemen tegen Atalanta Bergamo.

Had Klaassen de penalty aan Leonardo moeten geven?

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Jopie14
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Jopie14
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Noxin
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Was ook gewoon een prima redding van Vaessen. Negen van de tien keer gaat zo'n bal gewoon 't hoekie in.

Noxin
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Noxin
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"Wim Kieft denkt" Tsja, daar gaat het al fout, he. Er zijn afspraken wie de penalty neemt. En zeker als captain moet je je aan de afspraken van de trainer houden.

EuropaMango
122 Reacties
114 Dagen lid
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EuropaMango
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Had Marcos Leonardo hem wel genomen, en gemist, dan had hij nog slechter in z'n vel gezeten. Laat hem eerst maar even wat goede wedstrijden spelen en veldgoals maken.

CG
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Arenaboulevard
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Arenaboulevard
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Alleen maar goed dat Klaassen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het is een ander verhaal wanneer de penalty wordt gegeven bij een voorsprong van 4-0. Wel balen voor hem dat hij dan net mist...

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
755 Reacties
259 Dagen lid
878 Likes
Jopie14
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Mr.1-0 faalde hopeloos. Ik ga er van uit dat Michel hem even aan zijn oor trekt.

Noxin
176 Reacties
1.484 Dagen lid
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Noxin
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Was ook gewoon een prima redding van Vaessen. Negen van de tien keer gaat zo'n bal gewoon 't hoekie in.

Noxin
176 Reacties
1.484 Dagen lid
342 Likes
Noxin
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"Wim Kieft denkt" Tsja, daar gaat het al fout, he. Er zijn afspraken wie de penalty neemt. En zeker als captain moet je je aan de afspraken van de trainer houden.

EuropaMango
122 Reacties
114 Dagen lid
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EuropaMango
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Had Marcos Leonardo hem wel genomen, en gemist, dan had hij nog slechter in z'n vel gezeten. Laat hem eerst maar even wat goede wedstrijden spelen en veldgoals maken.

CG
4.072 Reacties
1.183 Dagen lid
14.572 Likes
CG
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Al met al, vervelend!!

Arenaboulevard
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20 Reacties
713 Dagen lid
142 Likes
Arenaboulevard
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Alleen maar goed dat Klaassen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het is een ander verhaal wanneer de penalty wordt gegeven bij een voorsprong van 4-0. Wel balen voor hem dat hij dan net mist...

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Groningen - Ajax

FC Groningen
2 - 5
Ajax
Gespeeld op 18 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
1
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15

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