Khalid Boulahrouz vindt het niet realistisch om Ajax op dit moment als titelkandidaat nummer één in de Eredivisie te bestempelen. De Amsterdamse club staat momenteel op vijf punten achterstand van koploper Feyenoord, waardoor de analist en oud-verdediger in het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport de hoge verwachtingen tempert. "Ik denk dat mensen gewoon te veel verwachten van dit Ajax. Dat ze denken dat Ajax na één transferperiode mee kan doen om de titel. Dat geloof ik niet."

Youri Mulder is het aan tafel niet eens met die conclusie van Boulahrouz en kijkt vooral naar wat Ajax afgelopen zomer allemaal naar Amsterdam heeft gehaald. Zo kwam doelman Marc-André ter Stegen op huurbasis over van FC Barcelona, werd Julian Brandt na zijn vertrek bij Borussia Dortmund transfervrij vastgelegd voor drie seizoenen en werd spits Tolu Arokodare gehuurd van Wolverhampton Wanderers, bij wie Ajax een koopoptie van ongeveer 22 miljoen euro heeft bedongen. "Ze hebben natuurlijk wel behoorlijk geïnvesteerd. Als je ziet wat ze allemaal gehaald hebben, is dit wel een soort signaal: we moeten voor die titel gaan", stelt de oud-spits. "Het is allemaal wat ouder: Ter Stegen, Brandt, Tolu, het zijn spelers waar je kan verwachten: het moet nu gebeuren."

Boulahrouz en Mulder oneens over beleid Cruijff bij Ajax

Artikel gaat verder onder video

Eind november staat in De Kuip het onderlinge duel tussen Feyenoord en Ajax op het programma, twee clubs die volgens Mulder een compleet andere koers varen op de transfermarkt. "Bij Feyenoord heb je een ander beleid, daar zie je ook de lange termijn: jongere spelers halen die nog ontwikkeld moeten worden", legt de analist uit. Boulahrouz heeft echter zijn twijfels bij het idee dat de huidige selectie van Ajax op volle oorlogssterkte is samengesteld om direct kampioen te worden. "Ja, maar ik denk dat er spelers zijn gehaald binnen de mogelijkheden."

Daarnaast vraagt de oud-international zich af of technisch directeur Jordi Cruijff met deze aanwinsten daadwerkelijk zijn ideale selectie heeft kunnen samenstellen in Amsterdam. "Ik denk niet dat dit de spelers zijn waarvan Jordi Cruijff denkt: dit is wat Ajax moet voorstellen. Tolu is natuurlijk helemaal geen Ajax-spits", aldus Boulahrouz. Mulder merkt tot slot op dat Cruijff de hoge verwachtingen ook aan zichzelf te danken heeft door de focus in zijn uitspraken op de korte termijn te leggen in plaats van op de lange termijn. "Als je dan op de vierde plek staat is dat natuurlijk niet goed genoeg."