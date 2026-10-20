Vertrokken Ajacied duikt plotseling op op De Toekomst

traint vanaf vandaag (dinsdag) mee bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De 29-jarige Oekraïner zit sinds zijn vertrek bij de Amsterdammers, afgelopen zomer, zonder club.

Ajax nam Zinchenko in de winterstop van het afgelopen seizoen voor een 'zacht' prijsje (zo'n 1,5 miljoen euro) over van Arsenal, waar hij nog maar een half jaar onder contract stond en dat hem in de eerste helft van het seizoen had verhuurd aan Nottingham Forest. Al in zijn tweede officiële wedstrijd voor Ajax ging het vervolgens helemaal mis voor de ervaren linksback.

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In de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard viel Zinchenko namelijk al na vijf minuten spelen uit met een ernstige knieblessure. Daardoor was het direct einde seizoen voor de Oekraïner, wiens contract aan het einde van het seizoen dan ook niet verlengd werd.

Inmiddels bevindt Zinchenko zich volgens De Telegraaf in de laatste fase van zijn revalidatie. De routinier vond tot op heden echter nog geen nieuwe club, maar krijgt bij Ajax dus de gelegenheid om mee te trainen. "Naar verwachting kan hij binnenkort aansluiten bij de groepstraining", weet de ochtendkrant. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is er 'vooralsnog niet over een contract gesproken' met Zinchenko.

Ajax-trainer Míchel Sanchez heeft op dit moment op papier drie 'echte' linksbacks tot zijn beschikking: Owen Wijndal, Caio Henrique en Jofre Torrents. De Braziliaan Henrique is momenteel echter geblesseerd. De van FC Barcelona overgenomen Torrents speelde op zijn beurt afgelopen donderdag een negatieve hoofdrol tijdens de 2-1 nederlaag in het Conference Leagueduel bij Hajduk Split.