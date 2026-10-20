Vertrokken Ajacied duikt plotseling op op De Toekomst

Oleksandr Zinchenko traint vanaf vandaag (dinsdag) mee bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De 29-jarige Oekraïner zit sinds zijn vertrek bij de Amsterdammers, afgelopen zomer, zonder club.
Ajax nam Zinchenko in de winterstop van het afgelopen seizoen voor een 'zacht' prijsje (zo'n 1,5 miljoen euro) over van Arsenal, waar hij nog maar een half jaar onder contract stond en dat hem in de eerste helft van het seizoen had verhuurd aan Nottingham Forest. Al in zijn tweede officiële wedstrijd voor Ajax ging het vervolgens helemaal mis voor de ervaren linksback.
In de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard viel Zinchenko namelijk al na vijf minuten spelen uit met een ernstige knieblessure. Daardoor was het direct einde seizoen voor de Oekraïner, wiens contract aan het einde van het seizoen dan ook niet verlengd werd.
Inmiddels bevindt Zinchenko zich volgens De Telegraaf in de laatste fase van zijn revalidatie. De routinier vond tot op heden echter nog geen nieuwe club, maar krijgt bij Ajax dus de gelegenheid om mee te trainen. "Naar verwachting kan hij binnenkort aansluiten bij de groepstraining", weet de ochtendkrant. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is er 'vooralsnog niet over een contract gesproken' met Zinchenko.
Ajax-trainer Míchel Sanchez heeft op dit moment op papier drie 'echte' linksbacks tot zijn beschikking: Owen Wijndal, Caio Henrique en Jofre Torrents. De Braziliaan Henrique is momenteel echter geblesseerd. De van FC Barcelona overgenomen Torrents speelde op zijn beurt afgelopen donderdag een negatieve hoofdrol tijdens de 2-1 nederlaag in het Conference Leagueduel bij Hajduk Split.
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het verbaasd mij iedere keer weer dat er schrijvende heren zijn die alles weten wat er binnen ajax afspeelt op verantwoordelijke en hoogste bestuurlijk niveau als dat allemaal waar is dan moet er toch iemand zijn die enorm lekt binnen Ajax.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
het verbaasd mij iedere keer weer dat er schrijvende heren zijn die alles weten wat er binnen ajax afspeelt op verantwoordelijke en hoogste bestuurlijk niveau als dat allemaal waar is dan moet er toch iemand zijn die enorm lekt binnen Ajax.