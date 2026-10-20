Corinthians doorbreekt dramatische serie bij debuut Clarence Seedorf

Corinthians heeft een punt overgehouden aan het debuut van Clarence Seedorf als hoofdtrainer. De Nederlander leidde de club naar een 1-1 gelijkspel tegen Vitória, waarmee gelijk een einde is gekomen aan een dramatische serie nederlagen die al in augustus werd ingezet.

Op 9 augustus won Corinthians met 0-2 op bezoek bij RB Bragantino. De acht competitiewedstrijden daarna leverden vervolgens enkel nederlagen op, waardoor de club afzakte naar de zeventiende plaats op de ranglijst en dus in acuut degradatiegevaar verkeert. Begin deze maand kostte het trainer Fernando Diniz de kop. Corinthians verraste vervolgens vriend en vijand door Seedorf aan te stellen als opvolger van Diniz. De voormalig Oranje-international, die door zijn nieuwe baan per direct afscheid nam als commissaris bij de KNVB, kreeg de taak mee om Corinthians te behouden voor de Braziliaanse Série A.

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In de nacht van maandag op dinsdag beleefde Seedorf zijn vuurdoop. Tegen Vitória kon hij niet beschikken over Memphis Depay (geschorst) en Zakaria Labyad (geblesseerd). Corinthians kwam in het thuisduel op slag van rust met 0-1 achter door een treffer van Renê. Halverwege de tweede helft kwam de ploeg van Seedorf echter weer langszij, toen Yuri Alberto een strafschop benutte en de eindstand daarmee op 1-1 bepaalde.

Door het gelijkspel staat Corinthians met 33 punten nu zestiende op de ranglijst. De voorsprong op naaste belagers Internacional (zeventiende met 32 punten) en Grêmio (achttiende met 31 punten) is echter minimaal. Daarna valt een gaatje naar de nummers negentien (Remo met 26 punten) en twintig (Chapecoense met 18 punten). Aan het eind van de rit degraderen de onderste vier ploegen rechtstreeks naar het tweede niveau. Corinthians vervolgt de competitie aanstaande zaterdag met een uitwedstrijd tegen nummer vijftien Vasco da Gama.