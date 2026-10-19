Live voetbal

Daley Blind voetbalt al 67 dagen niet bij Ajax: dit is er aan de hand

19 oktober 2026, 11:00
Daley Blind
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Daley Blind staat al geruime tijd aan de kant bij Ajax. Sinds de uitwedstrijd tegen Shelbourne op 13 augustus kwam de centrumverdediger niet meer in actie. Hoe staat het er nu voor met de routinier?

Blind kwam afgelopen zomer transfervrij over van het Spaanse Girona, maar kampt al enige tijd met hardnekkige rugklachten. Het fysieke ongemak zou zijn veroorzaakt door een geïrriteerde zenuw. Door zijn blessure kwam de 36-jarige verdediger dit seizoen nog niet in actie in de Eredivisie.

Terugkeer aanstaande

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Inmiddels gloort er licht aan het einde van de tunnel. Volgens Ajax-trainer Míchel Sánchez traint Blind individueel en hoopt de club hem volgende week weer te kunnen inzetten. "Het is waar dat Daley individueel traint en ik hoop dat hij ons volgende week weer kan helpen", aldus de Spaanse coach na de 2-5-overwinning op FC Groningen.

De mogelijke terugkeer van Blind zou een welkome opsteker zijn voor Ajax. De verdediger brengt niet alleen voetballende kwaliteiten mee, maar ook de nodige ervaring en leiderschap. Bovendien wacht de Amsterdammers een druk programma, met wedstrijden in de Eredivisie, de KNVB Beker en de Conference League.

Ajax speelt komende week eerst thuis tegen Atalanta Bergamo. Het is nog onduidelijk of Blind dan al bij de wedstrijdselectie kan aansluiten. Enkele dagen later wacht het uitduel met Sparta Rotterdam op Het Kasteel.

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CG
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CG
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Heel misschien dat hij anders een andere functie kan/gaat krijgen, kan zomaar. Ik ziet hem denkelijk niet meer op het veld denk ik, jammer!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
4.067 Reacties
1.182 Dagen lid
14.565 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel misschien dat hij anders een andere functie kan/gaat krijgen, kan zomaar. Ik ziet hem denkelijk niet meer op het veld denk ik, jammer!!

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Shelbourne
2 - 2
Ajax
Gespeeld op 13 aug. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Daley Blind

Daley Blind
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15

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