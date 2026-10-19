staat al geruime tijd aan de kant bij Ajax. Sinds de uitwedstrijd tegen Shelbourne op 13 augustus kwam de centrumverdediger niet meer in actie. Hoe staat het er nu voor met de routinier?

Blind kwam afgelopen zomer transfervrij over van het Spaanse Girona, maar kampt al enige tijd met hardnekkige rugklachten. Het fysieke ongemak zou zijn veroorzaakt door een geïrriteerde zenuw. Door zijn blessure kwam de 36-jarige verdediger dit seizoen nog niet in actie in de Eredivisie.

Terugkeer aanstaande

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Inmiddels gloort er licht aan het einde van de tunnel. Volgens Ajax-trainer Míchel Sánchez traint Blind individueel en hoopt de club hem volgende week weer te kunnen inzetten. "Het is waar dat Daley individueel traint en ik hoop dat hij ons volgende week weer kan helpen", aldus de Spaanse coach na de 2-5-overwinning op FC Groningen.

De mogelijke terugkeer van Blind zou een welkome opsteker zijn voor Ajax. De verdediger brengt niet alleen voetballende kwaliteiten mee, maar ook de nodige ervaring en leiderschap. Bovendien wacht de Amsterdammers een druk programma, met wedstrijden in de Eredivisie, de KNVB Beker en de Conference League.

Ajax speelt komende week eerst thuis tegen Atalanta Bergamo. Het is nog onduidelijk of Blind dan al bij de wedstrijdselectie kan aansluiten. Enkele dagen later wacht het uitduel met Sparta Rotterdam op Het Kasteel.