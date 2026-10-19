ESPN-analisten Kenneth Pérez en Karim El Ahmadi hebben zondag in het programma Dit Was Het Weekend kritiek geuit op Ajax-spits Marcos Leonardo. De twee analisten zijn van mening dat de Braziliaanse zomeraankoop zijn hoge prijskaartje op het veld absoluut niet waarmaakt, ondanks dat er voorzichtig wat positiviteit klonk wegens zijn optreden tegen FC Groningen.

De 23-jarige spits mocht van hoofdtrainer Míchel Sánchez in de Euroborg aan de aftrap verschijnen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen die Ajax uiteindelijk overtuigend met 2-5 won. Leonardo kreeg op sociale media de nodige complimenten, maar Pérez is helemaal niet enthousiast. "Hij heeft mij totaal niet overtuigd. Hij heeft balverlies geleden waar een goal van Groningen uitkwam en aan het begin moest hij even aannemen en afwerken, wat ook weer te traag ging. Die twintig miljoen is er in ieder geval niet aan af te zien. Normaal zie je wel iets, maar nu...", verzucht de analist.

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Ajax betaalde afgelopen zomer een transfersom van bijna twintig miljoen euro om de Braziliaan over te nemen van Al-Hilal en legde hem vast tot medio 2031. Pérez is niet overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller: "Voor een bepaald bedrag ben je niet gelijk een topspits. Dat heb je wel vaker gezien bij Ajax met grote aankopen. De voortekenen zijn bij deze jongen ook niet veelbelovend."

El Ahmadi sluit zich aan bij het kritische oordeel van zijn collega en wijst op het grote verschil met concurrent Arokodare, die in de slotfase van het duel in Groningen nog als invaller binnen de lijnen kwam. El Ahmadi: "Het enige wat je kan zeggen is dat hij keihard gewerkt heeft. Maar dat is ook niet goed voor een spits bij een 2-5-overwinning. Zelfs in die paar minuten dat Tolu erin kwam, zag je gelijk het verschil. Hij is echt de nummer één-spits van dit Ajax."

In zijn eerste maanden in Amsterdam kwam Leonardo tot dusver tot twee doelpunten in tien competitie- en Europese optredens. Hij begon in slechts twee wedstrijden als basisspeler en viel acht keer in.