Opmerkelijke oproep over Mika Godts: 'Verscheur zijn contract!'

Nico Dijkshoorn baalt van het vertrek van bij Ajax. De Belgische aanvaller verruilde Amsterdam afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain, maar komt in Frankrijk nauwelijks aan spelen toe. In zijn column voor Het Nieuwsblad pleit Dijkshoorn dan ook voor een opvallende oplossing: Godts moet terugkeren naar Ajax.

Godts maakte afgelopen zomer voor een transfersom die kan oplopen tot 55 miljoen euro de overstap naar PSG. In Parijs tekende de linksbuiten een contract tot medio 2031, maar voorlopig moet hij genoegen nemen met een reserverol. In de laatste twee wedstrijden van de Franse topclub, tegen Manchester City en RC Strasbourg, kwam hij zelfs helemaal niet in actie.

Artikel gaat verder onder video

Dijkshoorn begrijpt weinig van de transfer. Om zijn onbegrip duidelijk te maken, trekt hij in Het Nieuwsblad een vergelijking: "Vergelijk het hier maar mee: iemand die teksten voor het tijdschrift 'Auto & Man' schrijft, wordt benaderd door de New York Times. Of hij een wekelijkse column wil schrijven."

De columnist mist Godts bovendien bij Ajax. Dat gevoel kreeg hij donderdagavond tijdens het duel tussen de Amsterdammers en Hajduk Split. Over wat hij zag, is Dijkshoorn bijzonder kritisch: "Alles wat lelijk is aan voetbal concentreerde zich in Split. Vechtpartijen vooraf, gewonde supporters, een stadion dat drie keer vol met rook stond, supporters die onder begeleiding van de politie uit het stadion werden gemanoeuvreerd en, wanneer er werd gevoetbald, het lelijkste Ajax-voetbal dat ik de laatste 40 jaar heb gezien."

Dijkshoorn sluit zijn column af met een opmerkelijke oproep. Hij hoopt dat Godts terugkeert naar Amsterdam, al lijkt hij dat zelf ook niet als een realistisch scenario te presenteren. "Er zal iets moeten gebeuren dat in het betaald voetbal zeer ongewoon is: terugkomen op een rampzalige beslissing en kiezen voor levensgeluk. Verscheur de contracten en laat Mika lekker Ajax bij de hand nemen."