Danny Buijs heeft tijdens het Eredivisie-duel van Fortuna Sittard met NEC een "vrij stevige fysieke reactie" laten zien, zo stelt journalist Jeroen Kapteijns op X. Het moment vond plaats tijdens de uitwedstrijd in Nijmegen, dat zondag werd gespeeld en uiteindelijk in 2-2 zou eindigen. Op de beelden is te zien dat de trainer van Fortuna Sittard middenvelder na zijn wissel langs de lijn fysiek aanpakt.

Hhet voorval vond plaats in de 81ste minuut, toen de middenvelder die wordt gehuurd van Feyenoord naar de kant werd gehaald voor Siebe Wylin. Buijs zou 't Zand bij zijn nek hebben gegrepen toen hij het veld verliet, omdat hij niet snel genoeg van het veld zou hebben gelopen. Op geluidsopnames van ESPN zou daarnaast luid te horen zijn geweest dat de speler door moest lopen en moest gaan zitten, al is niet vastgesteld wie deze woorden op de achtergrond precies heeft uitgesproken.

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Op social media was er zondagavond al flinke kritiek op de snelheid waarmee de speler van Fortuna Sittard bij zijn wissel van het veld liep. Dit moet volgens nieuwe regels namelijk binnen tien seconden gebeuren, terwijl t' Zand zijn tijd nam. Buijs was daar niet van gediend en wijst zijn speler daarop, maar wel op een behoorlijk fysieke manier.

Kapteijns legt link met discussie over werkklimaat

Een paar mensen, waaronder journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf, vonden de actie van Buijs niet gepast. "In het huidige tijdperk waarin al snel klachten komen over zaken als een onveilig werkklimaat etc (zie de Picnic-wielerploeg) is dit wel een vrij stevige fysieke reactie van Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs. En dat ook nog eens voor het oog van de camera", stelt de journalist.

De verslaggever doelt met die vergelijking op de wielerploeg Picnic-PostNL, waar door de ploegleiding een onafhankelijk extern onderzoek is opgestart naar de teamcultuur na berichtgeving van de NOS en het platform In De Waaier over een angstcultuur. Voordat 't Zand in Nijmegen werd gewisseld, was hij nog goed voor de assist bij een doelpunt van Anthony Descotte namens de ploeg uit Sittard, waarna NEC in de slotfase nog terug wist te komen tot 2-2. Vanuit Buijs, 't Zand, Fortuna Sittard, NEC, ESPN of de KNVB is er tot nu toe nog geen officiële reactie gekomen op het incident langs de lijn.