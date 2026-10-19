Ronald Waterreus heeft in zijn column in De Limburger flink uitgehaald naar hoe de videoscheidsrechter op dit moment functioneert in het Nederlandse betaald voetbal. De oud-doelman doet dit naar aanleiding van de veelbesproken penalty die koploper Feyenoord afgelopen zaterdag kreeg tijdens het met 3-4 gewonnen uitduel tegen Telstar. Waterreus laat weten dat hij 'VAR-moe' is en vindt dat de KNVB nu meteen oud-profvoetballers achter de schermen in Zeist neer moet gaan zetten.

Het moment vond plaats in de 57ste minuut van het duel in Velsen-Zuid, toen scheidsrechter Jeroen Manschot de bal op de stip legde na vermeend hands van Telstar-verdediger Abdelnour Soualhia. Videoscheidsrechter Jannick van der Laan bekeek de beelden meer dan vijf minuten lang, maar de beslissing bleef uiteindelijk staan. Vervolgens schoot Feyenoord-middenvelder Sem Steijn vanaf elf meter de 2-4 tegen de touwen. Door de spelregelwijzigingen van de KNVB voor dit seizoen mag de VAR de scheidsrechter op het veld alleen nog helpen als het om een duidelijke fout gaat, terwijl op de herhalingen lastig te zien was of de bal daadwerkelijk tegen de hand aan kwam.

Waterreus haalt uit naar Manschot en de VAR

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Waterreus snapt er helemaal niks van dat de penalty voor de club uit Rotterdam niet werd teruggedraaid. "Daarin mocht Steijn aanleggen voor een penalty, die in de verste verte geen penalty was. Toch gaf Manschot 'm, vanwege vermeend hands van een speler van de thuisclub", schrijft de oud-keeper. "En de VAR? Die stond erbij en keek ernaar. Hier werd Telstar, en impliciet ook de sport, onrecht aangedaan. En dat was niet voor het eerst."

In het programma De Eretribune op ESPN stelde de analist afgelopen zaterdag al dat zo'n kopduel nooit een strafschop op mag gaan leveren. Toen het systeem werd ingevoerd was de Limburger nog een voorstander van video-arbitrage, maar daar kijkt hij nu dus heel anders tegenaan. "Maar de liefde ervoor is inmiddels danig bekoeld. In een emotionele bui hoor ik me geregeld soms zelfs roepen dat het betaald voetbal beter af zou zijn zónder."

Waterreus geeft wel toe dat het voetbal zonder technologische hulpmiddelen ook niet echt beter af zou zijn, maar vindt dat elk gevoel voor de praktijk ontbreekt bij de huidige arbitrage. "Feit is echter ook dat de VAR inmiddels dermate zwak functioneert. Iedereen die op enig niveau gevoetbald heeft – of het nu bij Real Madrid is of bij MVV – zag immers dat de bewuste strafschop nooit gegeven had mogen worden."

Om de problemen bij de video-arbitrage op te lossen, ziet de analist graag dat er voormalig profvoetballers worden ingezet, iets waar hij afgelopen december ook al een keer voor pleitte. "Het wordt daarom tijd dat de VAR bemand gaat worden door mensen die zelf op niveau hebben gevoetbald. Dat kunnen oud-profs zijn als Danny Koevermans en Geert den Ouden, die nu al zeer verdienstelijk scheidsrechter zijn bij de amateurs."

Op dit moment fluit Koevermans duels in het zaterdag-amateurvoetbal tot en met de tweede klasse, terwijl Den Ouden als KNVB-scheidsrechter actief is in de Vierde Divisie en in het kwalificatietoernooi van de KNVB Beker. Wat Waterreus betreft moet de voetbalbond dan ook meteen schakelen. "Ik zou het dus wel weten, als ik de KNVB was. Ik zou onmiddellijk in contact treden met dat soort mannen. Zoals de VAR nu immers werkt, is het wachten op de volgende vorm van competitievervalsing."