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Verhuurde Ajacied speelde nog géén minuut: 'Wachten is best moeilijk...'

19 oktober 2026, 12:02
Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Paul Reverson staat voor een bijzondere avond. De doelman, die dit seizoen door Ajax aan De Graafschap wordt verhuurd, neemt het met de Doetinchemmers op tegen Jong Ajax. Toch zal Reverson waarschijnlijk opnieuw negentig minuten vanaf de zijlijn moeten toekijken bij het duel met de club waar hij onder contract staat.

Reverson kwam afgelopen zomer op huurbasis naar Doetinchem, omdat De Graafschap op zoek was naar een concurrent voor eerste doelman Ties Wieggers. De goed meevoetballende keeper paste perfect in dat profiel. Hij maakte pas aan het einde van de transferperiode de overstap naar De Vijverberg, maar kwam voorlopig nog geen enkele keer in actie voor de ploeg van trainer Thomas Duivenvoorden.

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"Ja, dat wachten is best moeilijk", geeft de 21-jarige doelman toe in een interview met dagblad De Gelderlander. "Maar ik heb geduld. Ik heb geleerd dat geduld een schone zaak is."

Ondanks dat hij tegen Jong Ajax waarschijnlijk niet in actie komt, wordt het voor Reverson wel een bijzondere avond. "Ik volg alles nog wat er bij Ajax gebeurt. Voor mij wordt het bijzonder, ook al speel ik niet. Ik heb wel wat vrienden en familieleden uitgenodigd."

Mogelijk krijgt Reverson op korte termijn alsnog zijn kans. De Graafschap speelt dinsdag 27 oktober in de KNVB Beker tegen Roda JC. Dat duel biedt trainer Duivenvoorden een uitgelezen mogelijkheid om de van Ajax gehuurde doelman voor het eerst in actie te laten komen. "Daar hoop ik wel op, al heeft de trainer me dat nog niet gezegd."

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Paul Reverson

Paul Reverson
De Graafschap
Team: De Graafschap
Leeftijd: 21 jaar (20 jun. 2005)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
De Graafschap
0
0
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
16
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
21
23
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17

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