Sarina Wiegman deelt groot nieuws over haar toekomst

Sarina Wiegman heeft haar contract als bondscoach van het Engelse nationale vrouwenelftal verlengd. De Nederlandse coach ligt bij de Engelse voetbalbond (FA) nu vast tot en met het EK van 2029 in Duitsland.

Haar vorige verbintenis liep door tot en met het WK van 2027. Nu is besloten om het contract met twee extra seizoenen te verlengen: "Ik ben ontzettend blij dat ik met deze selectie mag doorgaan. Ik kan me geen betere baan in de voetbalwereld wensen. Ik wil blijven bijdragen aan het waardevolle werk dat de Engelse voetbalbond (FA) verricht voor het vrouwenvoetbal, met name op het gebied van de ontwikkeling van jonge speelsters en trainers", geeft Wiegman aan in een eerste reactie op het nieuws.

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De succescoach heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in het internationale vrouwenvoetbal en werd al vijf keer door de FIFA verkozen tot coach van het jaar. Op de laatste vijf grote eindtoernooien bereikte Wiegman telkens de finale, waarvan de meest recente drie met Engeland.

Nu ligt voor Wiegman de focus op de kwalificatiereeks voor het WK van 2027 in Brazilië. Er wachten in december twee belangrijke wedstrjden tegen Oekraïne. Wint Engeland die, dan plaatst het zich voor het WK. Wiegman: "Hopelijk slagen we daarin en kunnen we het land volgend jaar opnieuw een onvergetelijke zomer bezorgen."