Dick Lukkien heeft na de ruime 2-5 thuisnederlaag van FC Groningen tegen Ajax toegegeven dat de club uit Amsterdam afgelopen zondag verdiend heeft gewonnen in de Euroborg. De trainer van FC Groningen is complimenteus over het verrassende tactische plan van Míchel Sánchez rond Davy Klaassen, maar zet tegelijkertijd zijn vraagtekens bij het moment in de eerste helft waarbij een strafschop uitbleef. Ook Thom van Bergen, goed voor een treffer namens de thuisploeg, liet zich na afloop positief uit over Ajax en wees daarbij vooral naar het sterke optreden van Dies Janse.

Ajax stond voor het duel in het Hoge Noorden flink onder druk na een eerdere 2-1 nederlaag bij Hajduk Split in de Conference League en een gelijkspel tegen N. E. C.. In Groningen nam de ploeg van Sánchez echter al voor de rust afstand met een 0-2 tussenstand, waarna Julian Brandt en Jorthy Mokio allebei twee goals maakten en Aaron Bouwman de vijfde treffer van Ajax op het scorebord bracht. Voor FC Groningen wist Brynjólfur Willumsson snel na de rust nog de 1-2 te maken en bepaalde Van Bergen de eindstand in de slotfase vanuit een rebound uiteindelijk op 2-5.

Lukkien onder de indruk van plan met Klaassen

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Het tactische plan waarmee Míchel Sánchez voor de dag kwam in Groningen, maakte direct indruk op de bank van de thuisploeg. De Spaanse trainer zette zijn aanvoerder Klaassen neer als een 'valse rechtsbuiten', wat ervoor zorgde dat FC Groningen in de beginfase geen vat kreeg op de afstemming onderling en de opbouw van Ajax. "Je hebt gezien dat Ajax veel goede spelers heeft", stelt Lukkien na afloop van het duel in de Eredivisie. "En ze hadden ook een goed plan, ik vond het een verrassend plan."

Volgens de trainer van FC Groningen was voor het duel al te zien dat Ajax iets anders van plan was dan normaal. "Ik zag in de warming-up al dat dit het plan was, Klaassen had een heel vrije rol en zeker in het begin hadden we daarmee moeite", legt Lukkien uit. "Ajax was heel vast aan de bal en wij veel minder."

Ondanks dat de trainer van FC Groningen aangeeft dat zijn ploeg achterin steken liet vallen, baalt hij wel van een belangrijk moment in de eerste helft toen het nog 0-0 stond. Nadat Willumsson in de zestien meter onderuit ging na een sliding van Klaassen, riep de VAR scheidsrechter Dennis Higler naar het scherm aan de zijkant. De scheidsrechter weigerde naar de stip te wijzen en bleef ook na het zien van de beelden bij die keuze, omdat het contact volgens hem pas kwam nadat de bal al voorbij beide spelers was. Klaassen stelde na de wedstrijd zelf dat hij met zijn sliding langs zijn tegenstander gleed en niet erin.

Bij de trainer van de thuisploeg roept die uitleg van de arbitrage toch vraagtekens op. "Het is opmerkelijk dat er eerder deze speelronde wel een penalty voor gegeven wordt en vandaag niet", reageert Lukkien op het moment. "Maar het heet ook arbiter hè, het is arbitrair. Ik vond het een strafschop.".