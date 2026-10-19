FC Barcelona kijkt met grote belangstelling naar nummer 11 van Nederland

FC Barcelona houdt de ontwikkeling van Ángel Alarcón bij FC Utrecht nauwlettend in de gaten. Dat meldt het Spaanse medium Sport. De 22-jarige buitenspeler doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij de Catalaanse topclub en kan Barcelona in de toekomst geld opleveren.

Alarcón bezorgde FC Utrecht zondag eigenhandig een 1-2 overwinning op bezoek bij FC Twente. Nadat de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong was gekomen via een doelpunt van Daouda Weidmann, trok de Spaanse vleugelaanvaller de stand vlak na rust in de 47e minuut gelijk. In de 63e minuut besliste hij het duel na een fraaie actie vanaf de linkerkant, waarna hij doelman Joël Drommel met een krul in de verre hoek kansloos liet.

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Zijn optreden in Enschede is ook in Spanje niet onopgemerkt gebleven. Alarcón doorliep daar de jeugdopleiding van Barcelona, maar kwam daar niet verder dan vijf wedstrijden in het eerste elftal. In 2024 vertrok hij naar FC Porto, waar hij eveneens moeite had om aan spelen toe te komen. Afgelopen januari bood FC Utrecht hem de kans om zich in de Eredivisie te bewijzen. .

Financiële belangen

Volgens Sport volgt Barcelona de ontwikkeling van Alarcón in Utrecht nauwlettend vanwege een doorverkooppercentage dat bij zijn vertrek werd bedongen. Mocht de Spaanse aanvaller in de toekomst opnieuw worden verkocht, dan heeft Barcelona recht op 25 procent van de transfersom. Goede prestaties in Utrecht kunnen de Catalanen dus uiteindelijk geld opleveren.

Alarcón staat bij FC Utrecht tot medio 2029 onder contract. FC Porto heeft echter een terugkoopoptie van drie miljoen euro bedongen. Mocht de Portugese club die optie niet lichten en Utrecht Alarcón vervolgens aan een andere club verkopen, dan heeft Porto recht op 25 procent van de toekomstige transfersom.