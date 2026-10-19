Guus Til stapt maandagmiddag op het vliegtuig voor het duel van PSV tegen FC Porto in de Champions League, terwijl Ruben van Bommel achterblijft in Eindhoven. Dit meldt De Telegraaf maandag in de aanloop naar de derde groepswedstrijd van dinsdagavond op het miljardenbal. Trainer Peter Bosz zit momenteel met een flink uitgedunde voorhoede, waardoor het meereizen van Til een flinke opsteker is voor de club uit Eindhoven.

De international van Oranje, die dus wel meereist, viel afgelopen zaterdag nog uit met een blessure tijdens het competitieduel met ADO Den Haag dat met 2-1 verloren ging. Bosz gaf aan dat de aanvallende middenvelder na een ongelukkige val op zijn hoofd niet goed meer kon zien en last kreeg van een migraineaanval, waardoor hij vroegtijdig naar de kant moest. De klachten zijn inmiddels genoeg afgenomen om mee te vliegen naar Portugal, al is het nog de vraag of en hoeveel minuten hij daadwerkelijk kan gaan maken in het Estádio do Dragão. De medische staf zal ter plekke beoordelen of hij inzetbaar is.

Van Bommel richt zich op kraker tegen Feyenoord

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Voor Van Bommel komt de Europese uitwedstrijd tegen de ploeg van trainer Francesco Farioli nog te vroeg. De buitenspeler zat afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag ook al niet bij de selectie en heeft last van lichte fysieke klachten. Omdat de linksbuiten dit seizoen al veel minuten heeft gemaakt na zijn eerdere lange revalidatie aan zijn knie, wil de technische staf geen onnodig risico nemen met zijn belastbaarheid.

De aanvaller werkt in Eindhoven nu een individueel programma af voor zijn herstel. Het plan is om hem aanstaande zondag om 14.30 uur weer bij de groep te hebben als koploper Feyenoord naar het Philips Stadion komt. Tijdens die topper in de competitie kan PSV sowieso geen beroep doen op Sven Mijnans, die geschorst is na zijn rode kaart in Den Haag.

Bosz moet puzzelen in de aanval door blessures bij spitsen

Dat Til fit genoeg is om mee te gaan, is voor Bosz erg belangrijk gezien de problemen in de voorhoede van PSV. Met Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Sam Lammers zijn er drie spitsen tegelijk niet inzetbaar in Portugal. Pepi is in Eindhoven individueel bezig met zijn herstel en zal voorlopig nog niet terugkeren op het veld. Pléa moest na een nieuwe blessure geopereerd worden en komt dit kalenderjaar sowieso niet meer in actie.

Ook Lammers, die begin september werd overgenomen van FC Twente, moet door een hardnekkige blessure nog steeds wachten op zijn officiële rentree in het eerste elftal. Bosz liet afgelopen vrijdag al weten dat het herstel van de spits langer gaat duren dan in eerste instantie werd gedacht. Als Til dinsdagavond niet fit genoeg blijkt om in de basis te beginnen, heeft de trainer met de jonge Deen Mikkel Bro Hansen nog een andere optie achter de hand.

Sildillia terug bij de selectie, Ouaissa sluit aan bij Jong PSV

Tegenover alle afwezigen staat wel de terugkeer van Kilian Sildillia bij de wedstrijdselectie. De verdediger stond sinds eind augustus langs de kant met een blessure, maar is nu weer fit genoeg om aan te sluiten voor de wedstrijd tegen de koploper van Portugal, die dinsdag om 21.00 uur van start gaat. Jerdy Schouten en Paul Wanner zijn er daarentegen nog steeds niet bij; laatstgenoemde is nog aan het herstellen van een voetblessure die hij eind september opliep tijdens een interland van Oostenrijk tegen Kosovo.

Voor Sami Ouaissa komt een rentree eveneens dichterbij, al stapt ook hij nog niet in het vliegtuig naar Porto. De 22-jarige vleugelaanvaller is helemaal hersteld van een hamstringblessure die hem maanden aan de kant hield en traint inmiddels weer mee met de groep. Om ritme op te doen sluit Ouaissa maandagavond eerst aan bij Jong PSV voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht, waarin hij zijn eerste officiële minuten voor de club uit Eindhoven kan gaan maken.