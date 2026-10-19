beleeft volgens voetbalanalist Kenneth Perez droomweken bij Ajax. In het praatprogramma Dit was het Weekend op ESPN stelt de Deen dat de 25-jarige aanvaller in Amsterdam op een roze wolk leeft en als een held wordt onthaald. De Nigeriaanse spits liet zich zondagmiddag als invaller opnieuw goed zien tijdens de met 2-5 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Groningen.

In de Euroborg begon de huurling nog op de bank, omdat hoofdtrainer Míchel Sánchez met het oog op de fysieke belasting koos voor Marcos Leonardo in de spits. Na 74 minuten kwam Arokodare in het veld voor de Braziliaan en had hij met een pre-assist op de goal van Jorthy Mokio meteen een aandeel in de slotfase van de overwinning. "Hij heeft zó'n fysiek ten opzichte van de Eredivisie, dat hij zijn gebrekkige basistechniek kan verbloemen", analyseert Perez het optreden van de spits. "Tolu leeft echt op een roze wolk. Denk je dat hij ooit had gedacht: ik ga naar 'het grote' Ajax en ik word als een held en een absolute topspits behandeld?"

Arokodare maakt het verschil in de Eredivisie

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Volgens Perez is de huidige status van de Nigeriaan opvallend als er gekeken wordt naar hoe zijn carrière tot nu toe is verlopen. Arokodare speelde één seizoen voor Wolverhampton Wanderers, waar hij in 33 duels op drie goals bleef steken. "Tolu ging van België naar Engeland, maar daar liep het voor geen meter", gaat Perez verder over het verleden van de spits. Tafelgenoot Karim El Ahmadi haakt daarop in en stelt dat de Eredivisie de spits goed ligt: "Ik denk dat hij denkt: had ik hier maar eerder gespeeld."

Perez is het eens met zijn collega en wijst naar wat er in Nederland van spelers wordt gevraagd. "Als je fysiek zó sterk bent, is dat een ongelooflijke pré in onze competitie. Hier wordt aan andere dingen aandacht besteed. Dan kan je zó ver komen met je fysiek." Bij Ajax staat de spits dit seizoen inmiddels op zeven officiële goals, waarvan vier in de Eredivisie en drie in de UEFA Conference League.

Ondanks de complimenten voor de inbreng van de sterke spits plaatst Perez wel een kanttekening bij het huidige niveau van de Amsterdamse club. In de Eredivisie staat Ajax na negen duels op de vierde plaats met achttien punten, vijf minder dan koploper Feyenoord. "In de beleving van veel mensen is Ajax 'de absolute top', maar dat is het niet meer", stelt de oud-voetballer. "Qua uitstraling wel, maar je speelt natuurlijk Conference League. Daar hadden ze het al lastig."

De Deense analist doelt daarmee op de slechte start in de hoofdfase van het derde Europese toernooi, waarin Ajax afgelopen donderdag met 2-1 verloor op bezoek bij het Kroatische Hajduk Split. Aanstaande donderdag wacht voor de ploeg van Sánchez om 21:00 uur het tweede duel in de Johan Cruijff ArenA tegen Atalanta Bergamo.