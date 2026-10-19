Anco Jansen is flink onder de indruk geraakt van het spel van Jorthy Mokio tijdens de met 2-5 gewonnen uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen. De achttienjarige middenvelder maakte afgelopen zondag in De Euroborg twee goals en was daarmee een van de uitblinkers bij de club uit Amsterdam. Volgens de analist van ESPN is de jonge Belg bezig om in een hoog tempo een vaste waarde te worden in het elftal van trainer Míchel Sánchez.

Ajax had een onrustige aanloop richting het duel in Groningen. Afgelopen donderdag ging de Amsterdamse club in het eerste duel van de UEFA Conference League namelijk nog met 2-1 onderuit op bezoek bij Hajduk Split, nadat het daarvoor ook al met 1-1 gelijk had gespeeld tegen N. E. C. Tegen Groningen liet het elftal van Sánchez echter iets heel anders zien. "Ik denk dat heel veel mensen, net als ik, hadden verwacht dat Groningen-uit een hele lastige klus zou worden", stelt Jansen over de verwachtingen voor de wedstrijd.

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Na de Europese nederlaag in Kroatië was er veel kritiek op het spel van Ajax en op de tactische keuzes van de Spaanse trainer. Jansen, die in het verleden speelde voor onder andere PEC Zwolle, De Graafschap en FC Emmen, was na dat verlies ook kritisch. Na de ruime overwinning op de ploeg van trainer Dick Lukkien blikt de analist nog even terug op die woorden, al blijft hij er wel bij dat het optreden in Split gewoon onder de maat was.

"Ik dacht later ook wel 'ben ik niet te streng geweest?'. Maar het was ook dramatisch tegen Hajduk Split, want die eindigen in de Eredivisie echt niet in het linkerrijtje hoor", stelt de oud-aanvaller. Tegen Groningen besloot Sánchez zijn basiself op zes plekken te wijzigen en dat pakte meteen goed uit voor Ajax. Naast de twee goals van Mokio waren ook Julian Brandt (twee keer) en Aaron Bouwman trefzeker voor de ploeg uit Amsterdam, terwijl Brynjólfur Willumsson en Thom van Bergen scoorden namens de thuisploeg. In de slotfase maakte middenvelder Yves Bissouma als invaller overigens nog zijn officiële debuut voor Ajax.

Mokio wordt steeds belangrijker voor Ajax

Dat Ajax zich zo snel wist te herstellen had voor een groot deel te maken met het optreden van Mokio, die in de 69e minuut van dichtbij raak schoot en zes minuten later al zijn tweede goal van de middag maakte. "Dan zie je ook weer dat voetbal eigenlijk een raar spelletje is, hè? Binnen drie dagen is het compleet anders. Mokio speelde gisteren wel weer weergaloos, hoor. Die begint langzamerhand een beetje onmisbaar te worden bij Ajax", concludeert Jansen over de achttienjarige middenvelder.

Door zijn twee treffers in Groningen staat de teller van de controleur dit seizoen in de Eredivisie op drie goals en één assist in negen duels, waarin hij in totaal 614 minuten speelde. De ontwikkeling van de middenvelder, die volgens de FCUpdate Data Hub momenteel een Estimated Transfer Value (ETV) van 11,6 miljoen euro heeft, leverde hem in april al een nieuw contract op tot de zomer van 2031. Voordat hij bijtekende in Amsterdam, leek hij lange tijd op weg naar de uitgang en was er concrete interesse van meerdere buitenlandse clubs, waaronder Manchester United. Daarnaast maakte het talent als international definitief de keuze voor de nationale ploeg van de Democratische Republiek Congo, al mag hij na zijn officieuze debuut vanwege FIFA-reglementen pas vanaf 2028 uitkomen in officiële A-interlands.

Voor Ajax was het alweer de derde competitiewedstrijd van dit seizoen waarin het minstens vijf keer wist te scoren. Na negen speelrondes staan de Amsterdammers hierdoor op de vierde plaats in de Eredivisie met achttien punten en een doelsaldo van +15 (27 goals voor en 12 tegen). Omdat concurrenten PSV en AZ punten lieten liggen, is het verschil teruggebracht tot respectievelijk één en twee punten, terwijl koploper Feyenoord een voorsprong van vijf punten heeft. Komende donderdag speelt de ploeg van Sánchez in eigen huis tegen Atalanta Bergamo in de Conference League, waarna zondag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma staat.