Maurizio Sarri heeft zich in aanloop naar het duel in de Conference League met Ajax kritisch uitgelaten over het overvolle speelschema van Atalanta Bergamo. Na de op zondagavond met 3-2 verloren uitwedstrijd bij AC Milan sprak de Italiaanse trainer zich tegenover journalist Gianluca di Marzio flink uit richting de voetbalbonden over hoe zwaar zijn selectie fysiek wordt belast.

In San Siro zag de trainer van Atalanta zijn ploeg zondagavond na een al zware Europese week dus onderuitgaan. AC Milan won het competitieduel dankzij goals van Gonçalo Ramos vanaf de stip, Adrien Rabiot en Mario Gila, terwijl Ramos tussendoor ook nog een tweede penalty miste. De club uit Bergamo wist via Gianluca Gaetano en Nikola Krstović nog wel twee keer te scoren, maar stond aan het einde van de rit alsnog met lege handen.

Sarri baalt van blessuregolf bij Atalanta Bergamo

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De nederlaag in Milaan was voor Sarri echter niet het enige probleem, want zijn selectie kreeg opnieuw te maken met fysieke tegenslagen. De trainer moest zondagavond al voor het tweede duel op rij nog voor de rust noodgedwongen een wissel doorvoeren. Verdediger Sead Kolašinac viel rond de twintigste minuut uit met een spierblessure, terwijl aanvaller Giacomo Raspadori er op voorhand al niet bij kon zijn vanwege hamstringklachten.

Het positieve nieuws in San Siro was wel dat de Belgische aanvaller Charles De Ketelaere weer minuten kon maken, nadat hij afgelopen donderdag in het Europese duel met Pafos FC nog geblesseerd was uitgevallen. Toen de Italiaanse coach na de wedstrijd de vraag kreeg of er sprake is van te veel blessures, wees hij met een cynische ondertoon meteen naar de internationale voetbalbonden FIFA en UEFA.

"Te veel blessures? Maak een klacht bij FIFA, UEFA, etcetera. Spelers worden blootgesteld aan een absurde kalender", stelt Sarri. "Het is een risico dat je loopt, als ze terug komen van de nationale teams is het een ander risico dat je loopt. Dit is het tijdschema. Het grote wonder dat ik zie, is dat de bonden helemaal niets zeggen."

Ajax en Atalanta treffen elkaar in drukke weken

Ondanks alle personele problemen in Noord-Italië staat voor de club uit Bergamo deze week meteen het volgende Europese duel op het programma. Donderdagavond om 21.00 uur speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen de Italianen tijdens de tweede speelronde van de League Phase in de Conference League. Voor allebei de ploegen wordt het de eerste keer dat ze elkaar tegenkomen in dit toernooi, waarin Atalanta dit seizoen zijn debuut maakt.

De club uit Amsterdam en het team van Sarri zijn vorige week op een compleet andere manier aan het Europese avontuur begonnen. Waar Atalanta het eerste duel op donderdag met 3-1 wist te winnen van het Cypriotische Pafos FC dankzij goals van Eljif Elmas, Raspadori en Gianluca Scamacca, ging het elftal van trainer Míchel Sánchez in Kroatië met 2-1 onderuit bij HNK Hajduk Split. Na die valse start in Split wist Ajax zich afgelopen zondag in de Eredivisie wel weer te herpakken met een 2-5 zege op bezoek bij FC Groningen.

Ook na het onderlinge duel in Amsterdam is er voor allebei de selecties amper tijd om rust te pakken. Komende zondag staat voor Atalanta in de Serie A meteen weer een thuisduel met Frosinone op het programma, terwijl Ajax op diezelfde zondag om 16.45 uur op Het Kasteel in Rotterdam op bezoek gaat bij Sparta.

In de rest van het Europese najaar werkt de Italiaanse ploeg daarnaast nog een flinke reeks aan midweekse wedstrijden af. Na het treffen in de Johan Cruijff ArenA speelt Atalanta in de competitiefase van de Conference League namelijk nog achter elkaar tegen Kairat Almaty op 5 november, Borac op 26 november, Riga op 10 december en op 17 december nog een thuiswedstrijd tegen het Zweedse Mjällby.