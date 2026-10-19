Francesco Farioli is anderhalf jaar geleden vertrokken bij Ajax, maar kijkt nog altijd met een warm gevoel terug op zijn tijd in Amsterdam en heeft nog altijd contact met mensen binnen de club. De Italiaan speelt dinsdagavond als hoofdtrainer van FC Porto in de Champions League tegen PSV en sprak voorafgaand aan dat duel over de contacten die hij heeft overgehouden aan zijn periode in Nederland. Welke namen hij daar precies mee bedoelt, blijft door het citaat op social media echter onduidelijk.

Tijdens de persconferentie op maandag werd de trainer van de koploper uit Portugal gevraagd of hij nog dingen mist uit zijn tijd in Nederland. Op X deelde het account Inside020 maandagmiddag zijn antwoord in het Engels, waarin Farioli vol lof sprak zonder Ajax of Amsterdam direct bij naam te noemen. "Mis ik iets van Nederland? Nou, je weet wel, mijn mooie herinneringen aan de club en de stad. Het is een stad waar ik van hou en een club die me veel heeft gegeven."

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In het vervolg van de gedeelde uitspraak ging de trainer verder in op de banden die hij tijdens het seizoen 2024/25 heeft opgebouwd. "Het was mijn eerste keer bij een grote club, en ook de contacten met de mensen met wie ik heb gewerkt […]", klonk het op het socialmedia-account. Omdat de zin in het bericht halverwege stopt en de hele originele opname er niet bij zit, wordt uit deze quote niet duidelijk met welke specifieke personen hij momenteel nog contact heeft.



Met wie heeft Farioli momenteel nog het meest contact? "Ze kwamen niet zo lang geleden bij me op bezoek. Alex Kroes was hier, Menno Geelen was hier... dat zijn heel bijzondere banden met mensen met wie je een stukje van je eigen levensreis deelt."

Farioli volgt Ajax nog op de voet en ziet PSV nu als tegenstander

Het blijft overigens niet alleen bij contact met de directie, want de trainer volgt ook zijn oude spelersgroep nog altijd op de voet. Afgelopen mei gaf hij bij ESPN in gesprek met verslaggever Cristian Willaert al aan dat Ajax na FC Porto de club is die hij het meest volgt. Daarbij vertelde Farioli toen dat hij af en toe nog appjes stuurt naar spelers uit de selectie, onder meer om ze te feliciteren na een goede wedstrijd.

Hoe de band met zijn oude technische staf inmiddels is, blijft wat meer de vraag. Toen Farioli in mei 2025 besloot om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA na een verschil van inzicht met de clubleiding over de koers, gingen assistent-trainers Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos en keeperstrainer Jarkko Tuomisto ook weg. Volgens journalist Mike Verweij, die dit in mei meldde, zou de trainer ruzie hebben gekregen met Cavalletto en Sanchez Mateos en het duo daarom niet hebben meegenomen naar zijn nieuwe club in Portugal. Farioli heeft dat verhaal zelf nooit bevestigd en weerlegde hij eerder al andere geruchten van de journalist.

Voor Farioli, die in juli 2025 een contract tot medio 2028 tekende in het Estádio do Dragão en met 88 punten al kampioen van Portugal werd, wacht dinsdagavond dus weer een weerzien met een Nederlandse club. Vanaf 21.00 uur speelt hij met zijn ploeg in eigen stadion tegen het PSV van trainer Peter Bosz. De Portugese club begon dit seizoen uitstekend in de eigen competitie met 24 punten uit acht duels, maar staat in de competitiefase van de Champions League na twee duels nog altijd op nul punten. Zo werd er vorige week woensdag nog met 3-2 verloren van Real Betis.

De Italiaan liet aan de pers weten dat hij de selectie van de club uit Eindhoven nog goed kent van zijn seizoen in de Eredivisie. Hoewel hij nog altijd warme gevoelens koestert voor Ajax, dat onder hoofdtrainer Míchel Sánchez en technisch directeur Jordi Cruijff na de 2-5 overwinning op FC Groningen van afgelopen zondag op de vijfde plek staat, gaat zijn volledige aandacht nu uit naar het Europese duel. Volgens Farioli is er in de topsport dinsdag geen ruimte voor extra emoties als FC Porto tegen de Nederlandse ploeg op zoek gaat naar de eerste punten.