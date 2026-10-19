Serdar Gözübüyük heeft komende zondag de leiding over de Eredivisie-topper tussen PSV en koploper Feyenoord, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. Het duel in het Philips Stadion in Eindhoven gaat zondagmiddag om 14.30 uur van start. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst staat na negen speelronden bovenaan en heeft een voorsprong van vier punten op de nummer drie uit Eindhoven.

Gözübüyük wordt in Eindhoven langs de lijn bijgestaan door assistent-scheidsrechters Patrick Inia en Rogier Honig, terwijl Jeroen Manschot als vierde official fungeert. Vanuit het ARAG Replay Center is Dennis Higler tijdens de topper de videoscheidsrechter (VAR), waarbij hij wordt geholpen door assistent-VAR Nils van Kampen. Voor de hoofdscheidsrechter wordt het een nieuwe grote wedstrijd in de Nederlandse competitie. Dit seizoen floot hij in totaal al dertien officiële duels in alle competities, waarin hij 44 gele kaarten, twee rode kaarten en drie strafschoppen gaf.

Gözübüyük floot eerder dit seizoen al in Eindhoven en reist af voor Champions League

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Eerder dit seizoen mocht de scheidsrechter ook al een groot duel in het Philips Stadion in goede banen leiden. Begin augustus floot hij daar namelijk de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ. Die seizoensopener ging destijds met 0-4 naar de ploeg uit Alkmaar, nadat PSV-middenvelder Joey Veerman al in de negende minuut met rood van het veld moest vertrekken. Ook in december 2024 stelde de voetbalbond de arbiter al eens aan voor de onderlinge ontmoeting tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven.

Voordat het zondag in Noord-Brabant zover is, komen zowel de twee topclubs als de scheidsrechter zelf eerst nog in actie in de UEFA Champions League. Gözübüyük gaat dinsdag naar Duitsland om het duel tussen VfB Stuttgart en Atlético Madrid in het miljardenbal te fluiten. Op diezelfde dinsdagavond neemt PSV het om 21.00 uur in het Estádio do Dragão op tegen FC Porto. Feyenoord speelt woensdagavond om 21.00 uur in Spanje een uitwedstrijd tegen Real Betis.

In de eigen competitie is Feyenoord met 23 punten uit negen duels nog altijd ongeslagen. De club uit Rotterdam wist afgelopen zaterdag een doelpuntrijk uitduel met Telstar met 3-4 te winnen. Daarmee heeft de koploper de laatste zes uitduels in de Eredivisie gewonnen. Als er ook in het Philips Stadion wordt gewonnen, evenaart de club de langste reeks aan uitoverwinningen van deze eeuw. PSV heeft na negen wedstrijden negentien punten verzameld en ging afgelopen zaterdag op bezoek bij ADO Den Haag met 2-1 onderuit, nadat het na een rode kaart een voorsprong uit handen had gegeven.