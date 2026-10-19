Horrorscenario dreigt voor Manchester City: minimaal twee seizoenen Championship

Manchester City dreigt een dramatische aftrek van punten te krijgen, waardoor degradatie uit de Premier League vrijwel onvermijdelijk zou worden. Volgens de Britse journalist Oliver Holt van de Daily Mail ligt een enorme puntenstraf op tafel, die de Engelse topclub mogelijk zelfs twee seizoenen in de Championship kan houden.

Manchester City wacht een zware sanctie wegens het overtreden van de financiële regels, zo heeft een onafhankelijke commissie geoordeeld. De Premier League beschuldigt de Engelse grootmacht van overtredingen over een periode van meerdere jaren. City heeft de beschuldigingen altijd ontkend en is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

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Volgens Holt wijzen bronnen rond de zaak erop dat een zeer forse puntenaftrek het meest waarschijnlijke scenario is. Daarmee zou Manchester City niet alleen de strijd om de landstitel verliezen, maar mogelijk ook rechtstreeks uit de Premier League degraderen. Daarnaast zou de club rekening moeten houden met een hoge geldboete.

Mogelijk langer verblijf in Championship

De mogelijke straf houdt daar volgens de berichtgeving niet noodzakelijkerwijs op. Manchester City zou ook in het daaropvolgende seizoen een puntenaftrek kunnen krijgen. Daardoor wordt een snelle terugkeer naar het hoogste Engelse niveau mogelijk aanzienlijk moeilijker.

De English Football League (EFL), waaronder de Championship valt, moet een dergelijke aanvullende straf echter wel accepteren. Het is daarom nog onzeker of deze constructie daadwerkelijk wordt toegepast.

Een directe uitsluiting uit de Premier League, waardoor Manchester City mogelijk opnieuw zou moeten instromen op een veel lager niveau, wordt volgens de bronnen van Holt minder waarschijnlijk geacht dan een puntenaftrek die tot degradatie leidt.

Definitieve uitspraak laat nog op zich wachten

Manchester City heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de onafhankelijke commissie. Volgens de berichtgeving wordt een beslissing in die beroepsprocedure niet voor eind januari verwacht. De Premier League zou ondertussen willen proberen om de straf al eerder bekend te maken.

Voorlopig is er echter nog geen definitieve sanctie vastgesteld. De omvang van een eventuele puntenaftrek, de hoogte van een mogelijke boete en de gevolgen voor het volgende seizoen blijven onzeker.