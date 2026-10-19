Amrabat doet opvallende uitspraak na debuut: 'Dat is wat ik hoop'

heeft zondagavond zijn eerste speelminuten gemaakt voor FC Utrecht. De ervaren aanvaller viel in tijdens de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente en was na afloop dolblij met zijn langverwachte debuut. Amrabat hoopt de komende periode vaker in actie te komen en kijkt daarbij uit naar een optreden in een vol Stadion Galgenwaard.

"Het voelde erg lekker. Ik heb hard gewerkt. Ik heb er lang op moeten wachten", begint Amrabat in een interview met ESPN. "Ik was blij dat de trainer mij riep. Ik voelde me net als een zeventienjarige debutant. Ik ben nu een kleine twee maanden bij de club en het duurde maar totdat ik mijn eerste speelminuten mocht maken, maar ik ben blij dat het mocht. Dat we hier met 1-2 winnen, is lekker."

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De aanvaller moest de afgelopen weken geduldig wachten op zijn eerste minuten in het shirt van FC Utrecht. Hoewel hij eerder al hoopte op speeltijd, bleef zijn debuut voorlopig uit. "Vroeger was ik heel ongeduldig, maar ik ben hier gekomen om te helpen", legt Amrabat uit.

Amrabat hoopte eerder al op invalbeurt

Amrabat onthult dat hij voorafgaand aan het duel met FC Twente al vertrouwen had gekregen van de technische staf. "De trainer vertelde vorige week dat hij heel tevreden over mij was en dat het eraan zat te komen. Ik had verwacht dat ik tegen Willem II mocht invallen", geeft de aanvaller toe.

Uiteindelijk moest hij nog even geduld hebben, maar tegen FC Twente was het dan eindelijk zover. De ervaren aanvaller hoopt dat zijn debuut het begin is van meer speeltijd bij FC Utrecht. Daarbij maakt hij duidelijk dat hij vooral op het veld van waarde wil zijn voor zijn nieuwe club.

"Ik hoef niet in euro’s betaald te worden, maar ik wil betaald worden in speelminuten. Dat is wat ik hoop", vertelt Amrabat. "Het voelt lekker en het is een goed begin. Vanuit daar hoop ik meer te gaan spelen, te beginnen in een volle Galgenwaard."