PSV staat na de 2-1 nederlaag bij ADO Den Haag van afgelopen zaterdag voor een hele belangrijke week. Dinsdag wacht voor de Eindhovenaren het uitduel met FC Porto in de Champions League, waarna zondag de topper tegen Feyenoord in de Eredivisie op het programma staat. Volgens oud-trainer en analist Aad de Mos gaan de komende zeven dagen in gesprek met het Eindhovens Dagblad dan ook bepalend zijn voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

Door een reeks tegenvallende resultaten neemt de druk in Eindhoven namelijk flink toe. Eerst werd er op bezoek bij RB Leipzig met 1-0 verloren en een paar dagen later bleek ook promovendus ADO Den Haag te sterk. De Mos is dan ook duidelijk over wat PSV nu te doen staat. "Voor PSV wordt het nu do or die. Tegen Feyenoord en FC Porto kun je weer in positie komen en dat moet ook. Als je ze allebei verliest, is het crisis."

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Het verlies in Den Haag leverde bovendien niet alleen schade op voor de ranglijst, want de selectie kreeg ook nog eens een aantal nieuwe tikken te verwerken. Sven Mijnans maakte nog wel de openingstreffer, maar moest vlak voor rust met zijn tweede gele kaart van het veld en mist daardoor geschorst de kraker tegen Feyenoord. Daarnaast viel Guus Til tijdens het duel geblesseerd uit en bleek Ruben van Bommel maandag niet fit genoeg te zijn om mee af te reizen naar Portugal. Dit komt bovenop de al langer geblesseerde sterkhouders Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari en Ricardo Pepi.

Ondanks die flinke waslijst aan afwezigen mogen de prestaties van PSV volgens De Mos niet nog verder wegzakken. "Als je die verliest, verlies je als PSV vijf van de laatste zes wedstrijden. Dat kan uiteraard niet", wijst de analist op de slechte serie. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid om het tij te keren nu volledig bij de hoofdtrainer: "Bosz moet de zaken zien te keren en er moet linksom of rechtsom resultaat komen."

De Mos kijkt naar FC Porto en topper tegen Feyenoord

Voordat PSV het zondagmiddag om 14.30 uur in het eigen Philips Stadion opneemt tegen Feyenoord, wacht dinsdagavond om 21.00 uur dus eerst het duel in het Estádio do Dragão. In de eerste twee duels van de Champions League wist PSV pas één punt te pakken door het 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk en de nederlaag in Leipzig. Daarmee staat de club uit Eindhoven momenteel op de 26e plaats.

Tegenstander FC Porto, waar Francesco Farioli aan het roer staat, zit in Europa in een vergelijkbaar schuitje. De Portugese topclub staat na nederlagen tegen Manchester City (0-2) en Real Betis (3-2) zelfs nog op nul punten, al werden in de eigen Liga Portugal juist alle acht de competitieduels gewonnen. "Ik kijk nog niet over de wedstrijd tegen FC Porto heen, want die wedstrijd is te belangrijk én lastig", waarschuwt De Mos dan ook. "Porto heeft in de eigen competitie de touwtjes in handen, maar heeft twee wedstrijden verloren in de Champions League en moet aan de bak. PSV ook."

Een goed resultaat in Portugal is volgens de 79-jarige analist niet alleen belangrijk om zicht te houden op de volgende ronde in de Champions League, maar ook voor het vertrouwen richting komend weekend. Waar PSV na de nederlaag in Den Haag is afgezakt naar de derde plaats in de Eredivisie, staat Feyenoord na onder meer een 2-0 zege op AZ en een 3-4 overwinning bij Telstar van afgelopen zaterdag nog ongeslagen bovenaan. Volgens De Mos gaat het optreden van dinsdagavond in het Estádio do Dragão dan ook direct doorwerken richting de topper tegen de Rotterdammers van aanstaande zondag.