PSV kent een hele wisselvallige start van het seizoen en staat na negen speelronden in de Eredivisie op negentien punten. De ploeg van trainer Peter Bosz ging zaterdag met 2-1 onderuit op bezoek bij ADO Den Haag, waardoor de regerend landskampioen inmiddels al twee competitienederlagen en een gelijkspel achter de naam heeft staan. Waar de club uit Eindhoven in april nog voor het derde jaar op rij de landstitel vierde op het Stadhuisplein, merkt het elftal dit najaar de gevolgen van een onrustige transferzomer, kwetsbaarheid achterin en flink wat blessures.

De nederlaag in Den Haag past in een lastige reeks waarin de club uit Eindhoven drie van de laatste vier officiële duels verloor. Vlak voor het competitieduel in de Hofstad ging de ploeg van Bosz dinsdag in de Champions League namelijk al met 1-0 onderuit tegen RB Leipzig, nadat eerder in de Eredivisie ook al met 3-2 werd verloren bij FC Twente. Met zes zeges, één gelijkspel en twee nederlagen staat PSV op 27 goals voor en twaalf goals tegen. Oftewel: goed voor de derde plaats op de ranglijst achter koploper Feyenoord.

PSV kent valse start en wisselvallige resultaten

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Dat het dit seizoen moeizaam zou gaan lopen, werd al zichtbaar tijdens de oefenwedstrijden en de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Na oefenduels tegen Royal Antwerp (1-1), Rakow Częstochowa (3-2), Union Saint-Gilloise (7-3), Villarreal CF (1-3) en FC Eindhoven (3-0) kreeg PSV begin augustus een flinke tik te verwerken tegen AZ. In het eigen Philips Stadion ging de thuisploeg met 0-4 onderuit in het duel om de supercup. Zes dagen later volgde meteen nieuw puntenverlies tijdens de eerste speelronde tegen Fortuna Sittard. Ondanks een goal van centrale verdediger Ryan Flamingo bleef PSV steken op 2-2, nadat invaller Édouard Michut diep in blessuretijd de gelijkmaker maakte.

Na die moeizame opening leek PSV de smaak te pakken te krijgen met vijf zeges op rij in de Eredivisie. Een lastige 1-2 uitzege bij Excelsior kreeg een vervolg met ruime overwinningen tegen FC Groningen (5-1), FC Utrecht (1-6), Ajax (1-3) en Sparta Rotterdam (4-1). Tussendoor speelde de ploeg in de Champions League ook nog met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Toch zit er sinds eind september weer zand in de motor. Na de 3-2 nederlaag in Enschede tegen FC Twente zorgde een 2-0 thuiszege op sc Heerenveen maar kort voor rust, waarna de nederlagen bij RB Leipzig en ADO Den Haag de wisselvalligheid weer lieten zien. In Den Haag maakte Sven Mijnans nog wel de openingstreffer, maar na twee gele kaarten voor diezelfde aanvallende middenvelder vlak voor rust kantelde de wedstrijd helemaal en kopte Matej Šín in de 93e minuut de 2-1 binnen.

Datum Tegenstander Competitie Uitslag Zondag 2 augustus 2026 AZ Johan Cruijff Schaal 0 - 4 Zaterdag 8 augustus 2026 Fortuna Sittard Eredivisie 2 - 2 Zaterdag 15 augustus 2026 Excelsior Rotterdam Eredivisie 1 - 2 (winst) Zondag 23 augustus 2026 FC Groningen Eredivisie 5 - 1 Zondag 30 augustus 2026 FC Utrecht Eredivisie 1 - 6 (winst) Zaterdag 5 september 2026 Ajax Eredivisie 1 - 3 (winst) Donderdag 10 september 2026 Shakhtar Donetsk Champions League 1 - 1 Zondag 13 september 2026 Sparta Rotterdam Eredivisie 4 - 1 Zondag 20 september 2026 FC Twente Eredivisie 3 - 2 (verlies) Vrijdag 9 oktober 2026 sc Heerenveen Eredivisie 2 - 0 Dinsdag 13 oktober 2026 RB Leipzig Champions League 1 - 0 (verlies) Zaterdag 17 oktober 2026 ADO Den Haag Eredivisie 2 - 1 (verlies)

Transferbeleid en keuzes van Bosz leveren kritiek op

De wisselvallige start heeft natuurlijk ook te maken met de vele wisselingen in de selectie. Technisch directeur Earnest Stewart, die net zoals Bosz zijn contract in Eindhoven verlengde, zag sterkhouders Ismael Saibari en Joey Veerman een transfer maken. Saibari leverde met zijn vertrek naar Bayern München een clubrecord van 55 miljoen euro op, terwijl Veerman na zijn uitvallen in het oefenduel met Villarreal CF voor ongeveer 22 miljoen euro vertrok. Om dat op te vangen haalde PSV onder meer Kodai Sano op bij NEC en kwam Mijnans over van AZ, maar aan het begin van het seizoen bleek het elftal nog totaal niet op elkaar ingespeeld.

Clubwatcher Rik Elfrink wees in het Eindhovens Dagblad na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard al op de matige voorbereiding en het late handelen op de transfermarkt. "PSV roept de problemen in het begin van dit seizoen deels over zichzelf af en komt momenteel van een koude kermis thuis. De voorbije weken bleek al dat de club niet klaar was voor de seizoensstart en zaterdagavond trok de huidige selectie van Peter Bosz die lijn moeiteloos door", aldus Elfrink in zijn analyse. Tegen de club uit Limburg koos de trainer ineens voor een 3-4-3-formatie, waarbij hij basisspelers uit de voorbereiding zoals Kiliann Sildillia, Yarek Gasiorowski en Dennis Man op de bank hield.

Volgens de journalist zag het spel aan de bal er moeizaam uit en kwam spits Ricardo Pepi daardoor op een eiland te staan. "Maar wat PSV zelf liet zien, was tandeloos en aan de bal erg zwak. Een toch niet al te indrukwekkende tegenstander kon zo nog gevaarlijk worden ook", stelt de clubwatcher. "Het geknoei aan de bal was een van de hoofdoorzaken voor het echec van zaterdag en ook het ontbreken van de grote vorm bij veel spelers. Ricardo Pepi liep er vaak maar wat verloren bij in de drukte en kon totaal niet worden bediend."

Zorgen in de achterhoede en blessuregolf bij PSV

Naast het vertrek van de bepalende middenvelders was vooral de verdediging lang een discussiepunt. Twee bijna afgeronde transfers van verdedigers gingen afgelopen zomer op het laatste moment niet door, voordat Stewart erin slaagde om Lutsharel Geertruida met een optie tot koop te huren van RB Leipzig. Elfrink ziet daarin een directe reden voor de moeizame start: "PSV zit deels gevangen in het vanuit sportief oogpunt verderfelijke transfersysteem, waarin ploegen zichzelf tijdens lopende competities nog kunnen vormen. Volstrekt onbegrijpelijk vanuit de topsportgedachte."

Daarnaast speelde de directie volgens de verslaggever laat in op de gevolgen van het WK. "De directie wist ook dat de opstart van een aantal kernspelers door het WK moeizaam zou kunnen verlopen en heeft relatief laat nieuwelingen aangetrokken. Pech voor PSV was wel dat twee - bijna afgeronde - transfers van verdedigers niet doorgingen. Wellicht was dan anders gehandeld", legt Elfrink uit. Ook Gertjan Verbeek liet zich in het Algemeen Dagblad kritisch uit over de achterhoede van de club uit Eindhoven: "Ik vind PSV er niet beter op geworden. Centraal achterin blijft het matig. Ze geven veel kansen en doelpunten weg."

Naast al het transfergeweld in de zomer — waarbij keeper Matej Kovar definitief werd gekocht van Bayer Leverkusen, Filip Kostic transfervrij binnenkwam en ook Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ayoni Santos en het zeventienjarige talent Mikkel Bro Hansen werden gehaald — heeft de selectie te maken met veel blessures. Terwijl Joël Drommel, Anass Salah-Eddine, Myron Boadu, Couhaib Driouech, Isaac Babadi, Niek Schiks en Joël van den Berg (definitief of op huurbasis) vertrokken, viel middenvelder Jerdy Schouten voor lange tijd weg met een zware blessure. Mauro Júnior, die ondanks interesse van Fenerbahçe net als Sergiño Dest en Sildillia bij PSV bleef, is door het ontbreken van Schouten nu de aanvoerder. Voorin raakte Alassane Pléa opnieuw geblesseerd, terwijl Ruben van Bommel na zijn eigen blessure terugkeerde en in vier competitieduels meteen goed was voor twee goals en twee assists.

Zwaar programma voor PSV richting topduel met Feyenoord

Ondanks dat PSV in de eerste negen duels al negen punten liet liggen, rekenen analisten de ploeg nog steeds tot de titelkandidaten. Dat heeft ook te maken met wat er bij de concurrentie gebeurt. Oud-spits Ricky van Wolfswinkel keek in het Algemeen Dagblad naar de keuzes in Amsterdam onder technisch directeur Jordi Cruijff: "Ik zie het toch vooral als een gok wat Ajax allemaal doet momenteel. Het wordt misschien eentonig, maar ik ga toch voor PSV als kampioen." ESPN-analist Arnold Bruggink denkt op zijn beurt dat de druk vanuit Rotterdam juist goed uit kan pakken voor de regerend kampioen: "Het lijkt er stabieler. En dat is ook weer goed voor PSV, want PSV heeft een goed Ajax en Feyenoord nodig. Daar ben ik van overtuigd."

Om het gat van vier punten met koploper Feyenoord niet groter te laten worden, staan Bosz en de 37-jarige routinier Ivan Perisic voor een hele belangrijke periode richting de winterstop. Dinsdag gaat de selectie naar Portugal voor de wedstrijd in de Champions League tegen FC Porto, waarna volgend weekend op zondagmiddag de kraker tegen Feyenoord in het Philips Stadion op het programma staat. In die topper kan Bosz geen beroep doen op de geschorste Mijnans. In de weken daarna volgen ook nog duels met Willem II, Club Brugge, SC Cambuur, Real Madrid en Atlético Madrid.