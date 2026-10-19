Rafael van der Vaart uit plotseling stevige kritiek op Marc ter Stegen

Rafael van der Vaart heeft zich zondagavond kritisch uitgelaten over Ajax-doelman Marc-André ter Stegen. De analist vindt dat de Duitse goalie te veel risico neemt in de opbouw.
Dat zei Van der Vaart na afloop van de 2-5-overwinning op FC Groningen in het NOS-programma Studio Sport. De analist zag Ter Stegen het nodige risico nemen in de opbouw op momenten dat FC Groningen de Amsterdamse defensie hoog onder druk zette. Dat leidde tot gevaarlijke situaties en zelfs een tegentreffer voor Ajax. FC Groningen profiteerde optimaal van slordig balverlies van Marcos Leonardo, die door Ter Stegen werd aangespeeld.
"Hij is de man met ervaring, maar hij bleef de hele tijd maar opbouwen. Ajax heeft gewoon niet de spelers die weg kunnen draaien met een mannetje in hun rug. Dan moet je als keeper op een gegeven moment concluderen: we spelen de lange bal. Hij bleef het maar doen", verzuchtte Van der Vaart.
Over wie Van der Vaart wél positief was, was Ajax-spits Marcos Leonardo. De Braziliaan kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verwerken, maar maakte volgens de NOS-analist een prima indruk tegen FC Groningen.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
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