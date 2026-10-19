Ajacied maakt diepe indruk: 'Het is gruwelijk om met hem te spelen'

Dies Janse spreekt zich bij AFC Ajax vol bewondering uit over ploeggenoot Julian Brandt. De twintigjarige verdediger verklaart zondag na de wedstrijd tegen FC Groningen in gesprek met AjaxLife diep onder de indruk te zijn van het spelinzicht van de Duitse middenvelder.

In de Euroborg boekte de ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez een overtuigende 2-5 overwinning op Groningen, de club waar Janse vorig seizoen nog op huurbasis speelde. Brandt en Jorthy Mokio namen beiden twee doelpunten voor hun rekening, terwijl ook de negentienjarige Aaron Bouwman tot scoren kwam.

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Janse sprak zich na afloop van de wedstrijd lovend uit over Brandt, die een sterke indruk maakt sinds zijn transfervrije overstap naar Amsterdam: "Het is gruwelijk om met hem te spelen. Soms besef je niet wat hij bedenkt en hoe goed hij werkelijk is. Het is heel bijzonder om samen met hem te spelen. Hij vindt knap de ruimte en weet van daaruit aanvallen op te zetten. Het is op detailniveau zó goed", legt Janse uit.

Janse begon, uitgerekend tegen FC Groningen, voor de tweede keer in de basis in de Eredivisie: "Deze trainer geeft de opstelling altijd op de dag dat we spelen. In dit geval zag ik deze basisplaats al een beetje aankomen. Ik kon het een beetje aan de hand van opmerkingen van assistenten achterhalen. Als je dan je naam ziet staan, is het definitief."

Janse is te spreken over zijn optreden en de samenwerking met Aaron Bouwman in het hart van de defensie: "Groningen is een lastige ploeg om te bespelen. Ze hebben veel diepgang en een spits die steeds in de bal komt, terwijl de ander continu diepgaat. Verder was mijn taak om de rechtsbuiten aan de binnenkant op te pakken. De samenwerking met Aaron ging ook best goed. Natuurlijk zijn er wat puntjes die we met elkaar moeten bespreken, maar die dingen komen wel als we vaker samenspelen."