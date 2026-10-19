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Ajacied maakt diepe indruk: 'Het is gruwelijk om met hem te spelen'

19 oktober 2026, 08:25
Tolu Ajax NEC
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Dies Janse spreekt zich bij AFC Ajax vol bewondering uit over ploeggenoot Julian Brandt. De twintigjarige verdediger verklaart zondag na de wedstrijd tegen FC Groningen in gesprek met AjaxLife diep onder de indruk te zijn van het spelinzicht van de Duitse middenvelder.

In de Euroborg boekte de ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez een overtuigende 2-5 overwinning op Groningen, de club waar Janse vorig seizoen nog op huurbasis speelde. Brandt en Jorthy Mokio namen beiden twee doelpunten voor hun rekening, terwijl ook de negentienjarige Aaron Bouwman tot scoren kwam.

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Janse sprak zich na afloop van de wedstrijd lovend uit over Brandt, die een sterke indruk maakt sinds zijn transfervrije overstap naar Amsterdam: "Het is gruwelijk om met hem te spelen. Soms besef je niet wat hij bedenkt en hoe goed hij werkelijk is. Het is heel bijzonder om samen met hem te spelen. Hij vindt knap de ruimte en weet van daaruit aanvallen op te zetten. Het is op detailniveau zó goed", legt Janse uit.  

Janse begon, uitgerekend tegen FC Groningen, voor de tweede keer in de basis in de Eredivisie: "Deze trainer geeft de opstelling altijd op de dag dat we spelen. In dit geval zag ik deze basisplaats al een beetje aankomen. Ik kon het een beetje aan de hand van opmerkingen van assistenten achterhalen. Als je dan je naam ziet staan, is het definitief."

Janse is te spreken over zijn optreden en de samenwerking met Aaron Bouwman in het hart van de defensie: "Groningen is een lastige ploeg om te bespelen. Ze hebben veel diepgang en een spits die steeds in de bal komt, terwijl de ander continu diepgaat. Verder was mijn taak om de rechtsbuiten aan de binnenkant op te pakken. De samenwerking met Aaron ging ook best goed. Natuurlijk zijn er wat puntjes die we met elkaar moeten bespreken, maar die dingen komen wel als we vaker samenspelen."

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dilima1966
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dilima1966
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Julian Brandt. Is ook de best speler die ajax aan boord heeft

CG
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CG
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@dilima1966 Absoluut waar. En Janse kan een grote speler worden als hij veel van Brandt doet leren. Hij zal wel (erg snel???) door een buitenlandse topclub weggekocht worden, kan zomaar bij de beste twaalf clubs van Europa. Als er maar wel flink betaald wordt!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.234 Reacties
1.225 Dagen lid
19.577 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Julian Brandt. Is ook de best speler die ajax aan boord heeft

CG
4.067 Reacties
1.182 Dagen lid
14.565 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Absoluut waar. En Janse kan een grote speler worden als hij veel van Brandt doet leren. Hij zal wel (erg snel???) door een buitenlandse topclub weggekocht worden, kan zomaar bij de beste twaalf clubs van Europa. Als er maar wel flink betaald wordt!!

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
9
6
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15

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