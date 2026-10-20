Erik ten Hag: 'Zijn ontslag is 100 procent niet de oplossing'

Erik ten Hag vindt dat zijn vroegere club Manchester United vertrouwen moet houden in trainer Michael Carrick. In een uitgebreid interview met The Athletic zegt de huidig technisch directeur van FC Twente dat een eventueel ontslag van Carrick 'honderd procent niet de oplossing is' voor de huidige sportieve crisis op Old Trafford.

Ten Hag was vanaf de zomer van 2022 ruim twee seizoenen hoofdtrainer van Manchester United. Met The Red Devils won de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax in zijn debuutjaar de EFL-Cup en in zijn tweede seizoen de FA Cup. Na een moeizame start van zijn derde seizoen viel in oktober 2024 het doek voor Ten Hag. Onder zijn opvolger, de Portugees Ruben Amorim, verbeterden de prestaties echter nauwelijks.

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In januari van dit jaar werd Amorim dan ook de volgende trainer die sneuvelde bij Manchester United. In zijn plaats werd oud-speler Carrick aangesteld. Die leidde de club in het restant van het seizoen naar de derde plaats in de Premier League, waarmee kwalificatie voor de Champions League werd afgedwongen. Het eerste volledige seizoen van Carrick verloopt echter zeer moeizaam. In de Premier League is United met zeven punten uit zeven wedstrijden terug te vinden op een teleurstellende dertiende plaats. Bovendien werd de club in de EFL-Cup uitgeschakeld door Brighton & Hove Albion en leverde het Champions Leagueduel bij Atlético Madrid vorige week een 2-0 nederlaag op.

De druk op Carrick wordt in de Engelse pers dan ook flink opgevoerd. Ten Hag vindt echter dat de clubleiding van Manchester United vertrouwen moet houden in de trainer. "Hem wegsturen is niet de oplossing. Honderd procent niet", zegt Ten Hag. "De fans zullen erom vragen als de resultaten niet verbeteren. Dat komt vanuit de onderbuik, vanuit emotie", weet de Tukker. "Maar je moet rationele beslissingen nemen. Hij heeft bij Middlesbrough en afgelopen seizoen laten zien dat hij de juiste kwaliteiten heeft. Dus laat hem zijn proces doorlopen. Ik denk dat hij een goede staf heeft", aldus Ten Hag.