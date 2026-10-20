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Johan Derksen snoeihard na FC Groningen - Ajax: 'Hij kan er helemaal niks van!'

20 oktober 2026, 07:58
Johan Derksen
Foto: © Talpa
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Johan Derksen uit in Vandaag Inside stevige kritiek op Thijmen Blokzijl. De pas 21-jarige aanvoerder van FC Groningen staat te boek als groot talent, maar Derksen zag de centrale verdediger in de thuiswedstrijd tegen Ajax volledig door de mand vallen.

FC Groningen hoopte zondag in de eigen Euroborg de volgende dreun uit te kunnen delen aan Ajax, dat de voorgaande drie wedstrijden niet had weten te winnen. De Trots van het Noorden kwam echter van een koude kermis thuis en werd met 2-5 verslagen door de Amsterdammers. Blokzijl, achtvoudig international van Jong Oranje, droeg bij de thuisploeg andermaal de aanvoerdersband.

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Derksen las 'laaiend enthousiaste' krantenberichten over de eclatante zege van Ajax, maar stipt aan: "Groningen heeft er zó aan meegewerkt. Die hebben zo verschrikkelijk slecht gespeeld, dat Groningen, als slapjanussen." Vervolgens pikt De Snor één speler eruit: "Er staat daar achterin een blonde centrale verdediger, die Blokzijl. Die jongen vinden ze een groot talent, die kan er helemaal niets van."

Tafelgast Valentijn Driessen beaamt: "Nee, dat is een drama." Derksen vervolgt: "Hij is aardig als hij een bal heeft. Dan komt hij op en ziet het er nog wel aardig uit. Maar hij heeft verder niets. Verdedigen kan hij niet, hij komt altijd te laat en dekt zijn mensen niet. Ik begrijp niet dat ze daar een talent in zien."

VIDEO | Johan Derksen schrok tijdens FC Groningen - Ajax: 'Die kan er helemaal niets van!'

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Groningen - Ajax

FC Groningen
2 - 5
Ajax
Gespeeld op 18 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Thijmen Blokzijl

Thijmen Blokzijl
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 21 jaar (25 feb. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Groningen
9
0
2025/2026
Groningen
35
1
2024/2025
Groningen
28
1
2023/2024
Groningen
25
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15
7
Groningen
9
3
14
8
Heerenveen
9
4
12
9
GAE
9
-1
11

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