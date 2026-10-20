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Wilfred Genee onthult: Míchel Sánchez bepaalt de opstelling niet bij Ajax

20 oktober 2026, 07:25
Wilfred Genee en Míchel Sánchez
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Een zeer opmerkelijke bewering van Wilfred Genee in Vandaag Inside. De presentator stelt dat bij Ajax 'van bovenaf' wordt besloten welke spelers hoofdtrainer Míchel Sánchez moet opstellen. De presentator baseert zich op geluiden van anonieme bronnen binnen de Amsterdamse club.

Het gesprek aan tafel bij Vandaag Inside gaat in eerste instantie alleen nog maar over de Braziliaanse aanvaller Marcos Leonardo, die afgelopen zomer voor een bedrag van twintig  miljoen euro overkwam van Al-Hilal. Genee: "Die Marcos Leonardo, kan die nou wel of niet wat? Dat is de grote vraag." Valentijn Driessen reageert: "Hij kan wel hard rennen. Verder heb ik er niets van gezien, wat hij kan."

Genee onthult

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Genee gaat vervolgens in op de keuzes in de opstelling van Míchel Sanchez bij Ajax. De trainer wisselt regelmatig, maar volgens Genee heeft dat te maken met het feit dat de Spanjaard zelf niet zou bepalen wie er speelt: "Ik krijg van mensen binnen dat het bij Ajax van bovenaf wordt aangegeven wie er moet spelen en hoe dat moet gaan", stelt Genee, die daarbij de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax (2-1) als concreet voorbeeld noemt. "Die linksback (Torrents, red.) die afgelopen donderdag speelde… Als je Owen Wijndal ziet spelen, had je die beter kunnen opstellen."

Rol van Cruijff

Johan Derksen gelooft wel wat Genee zegt en sluit niet uit dat technisch directeur Jordi Cruijff een rol speelt bij de basisplaatsen van bepaalde speler.. Hij haalt Leonardo als voorbeeld aan: "Er spelen bij zo'n club bepaalde dingen, dat een directie zegt: we willen hem verkopen, ze komen kijken voor hem, zet hem erin. Het is voor een trainer ook wel moeilijk om hem niet op te stellen, want zijn baas Jordi Cruijff heeft hem gekocht."

Valentijn Driessen is het eens met Derksen: "Deze jongen heeft twintig miljoen gekost. Je kan niet twintig miljoen in een jaar afschrijven, dus hij moet het wel laten zien. Normaal zou je hem niet opstellen."

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dilima1966
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dilima1966
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Als dit zo is mag ajax zicht schamen de trainer wordt het straks aangerekend en zo geweldig spelen zo ook nog niet jet zooitje blijft dan op deze manier goed door draaien en dat. Míchel Sánchez dan op deze manier wil werken is dan onbegrijpelijk

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.236 Reacties
1.226 Dagen lid
19.584 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als dit zo is mag ajax zicht schamen de trainer wordt het straks aangerekend en zo geweldig spelen zo ook nog niet jet zooitje blijft dan op deze manier goed door draaien en dat. Míchel Sánchez dan op deze manier wil werken is dan onbegrijpelijk

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Groningen - Ajax

FC Groningen
2 - 5
Ajax
Gespeeld op 18 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
0
2025/2026
Ajax
19
1
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
PT
2
AZ
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PSV
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4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
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