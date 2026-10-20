Wilfred Genee onthult: Míchel Sánchez bepaalt de opstelling niet bij Ajax

Een zeer opmerkelijke bewering van Wilfred Genee in Vandaag Inside. De presentator stelt dat bij Ajax 'van bovenaf' wordt besloten welke spelers hoofdtrainer Míchel Sánchez moet opstellen. De presentator baseert zich op geluiden van anonieme bronnen binnen de Amsterdamse club.

Het gesprek aan tafel bij Vandaag Inside gaat in eerste instantie alleen nog maar over de Braziliaanse aanvaller Marcos Leonardo, die afgelopen zomer voor een bedrag van twintig miljoen euro overkwam van Al-Hilal. Genee: "Die Marcos Leonardo, kan die nou wel of niet wat? Dat is de grote vraag." Valentijn Driessen reageert: "Hij kan wel hard rennen. Verder heb ik er niets van gezien, wat hij kan."

Genee onthult

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Genee gaat vervolgens in op de keuzes in de opstelling van Míchel Sanchez bij Ajax. De trainer wisselt regelmatig, maar volgens Genee heeft dat te maken met het feit dat de Spanjaard zelf niet zou bepalen wie er speelt: "Ik krijg van mensen binnen dat het bij Ajax van bovenaf wordt aangegeven wie er moet spelen en hoe dat moet gaan", stelt Genee, die daarbij de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax (2-1) als concreet voorbeeld noemt. "Die linksback (Torrents, red.) die afgelopen donderdag speelde… Als je Owen Wijndal ziet spelen, had je die beter kunnen opstellen."

Rol van Cruijff

Johan Derksen gelooft wel wat Genee zegt en sluit niet uit dat technisch directeur Jordi Cruijff een rol speelt bij de basisplaatsen van bepaalde speler.. Hij haalt Leonardo als voorbeeld aan: "Er spelen bij zo'n club bepaalde dingen, dat een directie zegt: we willen hem verkopen, ze komen kijken voor hem, zet hem erin. Het is voor een trainer ook wel moeilijk om hem niet op te stellen, want zijn baas Jordi Cruijff heeft hem gekocht."

Valentijn Driessen is het eens met Derksen: "Deze jongen heeft twintig miljoen gekost. Je kan niet twintig miljoen in een jaar afschrijven, dus hij moet het wel laten zien. Normaal zou je hem niet opstellen."