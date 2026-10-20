Johan Derksen heeft maandagavond in Vandaag Inside hard uitgehaald naar Robin van Persie. De analist neemt het op voor vanwege de manier waarop hij bij Feyenoord is behandeld door Van Persie.

Aanleiding voor het gesprek is het optreden van Steijn tegen Telstar in Velsen-Zuid. In het met 3-4 gewonnen competitieduel van afgelopen zaterdag kreeg de middenvelder van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst zijn eerste basisplaats van dit seizoen, omdat Luciano Valente rust kreeg. De 24-jarige Steijn was direct weer van waarde voor de Rotterdammers met twee doelpunten.

Derksen haalt uit

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Johan Derksen vindt het een vervelende situatie voor Steijn bij Feyenoord. De Haagse middenvelder moet het in De Kuip namelijk doen met een reserevol. Derksen vindt het best een goede speler, zo geeft hij maandagavond aan in Vandaag Inside: "Hij heeft het bij FC Twente laten zien. Scoorde veel en speelde goed. Hij is door Robin van Persie schandalig behandeld en helemaal tot zijn enkels afgebroken."

De besnorde analist vindt dat de oud-trainer van Feyenoord slecht omgegaan is met Steijn, aangezien Van Persie de middenvelder direct na zijn komst de aanvoerdersband gaf. Vervolgens pakte Van Persie de aanvoerdersband enkele maanden later weer af van Steijn: "Van Persie heeft Steijn er steeds rücksichtslos uitgegooid. Alsof hij helemaal niet kon voetballen. En zijn zoon mocht wel altijd invallen."

"Ik denk dat als je Steijn krediet geeft, je er een hele goede speler aan hebt, die als middenvelder tussen de topscorers staat", besluit Derksen tot slot.