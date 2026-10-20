Oscar García krijgt in Polen momenteel flink wat complimenten voor zijn prestaties als hoofdtrainer van Pogoń Szczecin. De 53-jarige trainer, die afgelopen zomer na vier maanden bij Ajax plaats moest maken voor zijn landgenoot Míchel Sánchez, staat met zijn nieuwe club op de vierde plaats in de Ekstraklasa en wordt door de Poolse media inmiddels gezien als een sensatie.

Pogoń Szczecin pakte afgelopen zaterdag op bezoek bij GKS Katowice de vierde overwinning op rij in de competitie (0-1) door een goal van Jordi Sánchez. Daarvoor werden Wieczysta Kraków (2-0), Piast Gliwice (2-1) en Korona Kielce (2-0) ook al aan de kant gezet, waardoor de Poolse subtopper na tien duels op 21 punten staat. Het gat met koploper Górnik Zabrze, dat overigens een duel meer heeft gespeeld, is daarmee vijf punten. In die reeks van vier gewonnen wedstrijden kreeg de ploeg maar één goal tegen. Met zes tegendoelpunten in totaal heeft de club bovendien de minst gepasseerde verdediging van de huidige top vier in Polen.

García maakt van Pogoń Szczecin een pragmatische machine

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Bij het Poolse sportmedium Weszlo wordt gekeken naar de metamorfose die de club heeft ondergaan sinds García in juni werd aangesteld. De voormalige middenvelder tekende destijds een contract tot de zomer van 2029 als opvolger van de ontslagen Thomas Thomasberg. "We herkennen Pogoń Szczecin niet meer. Een elftal dat jarenlang synoniem stond voor een aanvallende speelstijl en grote verdedigende kwetsbaarheden, is onder leiding van Oscar Garcia getransformeerd tot de beste verdedigende formatie in de competitie – een pragmatische, resultaatgerichte machine, waarin individuele spelers nog altijd in staat zijn tot briljante momenten."

Gezien zijn verleden bij FC Barcelona lag een andere speelstijl eigenlijk meer voor de hand, zo stelt het medium. "Toen Garcia in Szczecin werd aangesteld, verwachtten velen dat hij zou proberen om mooi voetbal te spelen, met veel balbezit, zoals kenmerkend was voor het Barcelona van Johan Cruijff, waar hij zelf deel van uitmaakte en dat zijn grootste inspiratiebron als coach was." Na de 0-1 nederlaag in de eerste speelronde tegen Legia Warschau gooide de Catalaan het roer echter om, met als gevolg dat hij nu al negen competitieduels op rij ongeslagen is. "Als je de feiten kende, wist je vanaf het begin dat Oscar Garcia's Pogoń Szczecin geen tiki-taka-team zou zijn, maar eerder een gegenpressing-team uit de Red Bull-stal."

De gedisciplineerde manier van spelen zorgt in Polen dus voor flink wat indruk. "Pogoń is uitgegroeid tot een kleine sensatie van het seizoen. Het is moeilijk om verliefd te worden op dit team, maar het is onmogelijk om er geen respect voor te hebben." Ook retailpartner Decathlon laat zich op een vergelijkbare manier uit over het werk van de trainer. "Oscar García heeft van Pogoń een verdedigingsfort gemaakt. Het team ontpopt zich tot de tactische grootmacht van het huidige Ekstraklasa-seizoen. Pogoń Szczecin heeft tot nu toe de minste tegendoelpunten geïncasseerd in de competitie en hun tegenstanders hebben moeite om ook maar één duidelijke kans te creëren. De resultaten spreken voor zich: Pogoń uit Szczecin is nu een tactisch monster dat zeer moeilijk te verslaan is."

Spelers ontwikkelen zich onder García na vertrek bij Ajax

Naast het neerzetten van een sterke organisatie krijgt de trainer in de Poolse media ook lof voor het beter maken van zijn spelers. Zo is de 32-jarige linksback Benjamin Mendy, de Franse wereldkampioen van 2018 die tot medio 2027 tekende en dit seizoen vier duels in de competitie speelde, na zijn herstel inmiddels een vaste waarde achterin. Aanvaller Paul Mukairu hoort met een slagingspercentage van 53,8 procent daarnaast bij de meest succesvolle dribbelaars op de Poolse velden. "Garcia is tevens in staat om spelers individueel te ontwikkelen, zelfs ervaren spelers met ingesleten gewoonten. Bij Reims bedankte Hugo Ekitike hem na zijn vertrek via sociale media, en bij Ajax deed Wout Weghorst dat ook."

In Amsterdam duurde de samenwerking uiteindelijk niet lang, al hield Weghorst – die inmiddels voor FC Twente speelt – er wel een goed gevoel aan over en gaf hij zijn toenmalige trainer bij het afscheid nog een gesigneerd shirt. García begon in februari bij Jong Ajax en werd een maand later doorgeschoven naar het eerste elftal, nadat Fred Grim na het vertrek van John Heitinga tijdelijk het stokje had overgenomen. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2027 en het feit dat hij Ajax via de vijfde plaats en de play-offs aan een ticket voor de Conference League hielp, koos de clubleiding na vier maanden voor de vijftigjarige Sánchez als nieuwe hoofdtrainer. Onder de van Girona overgekomen trainer won Ajax afgelopen zondag met 2-5 bij FC Groningen.