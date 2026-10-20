Dit moet PSV weten over de Champions League-tegenstander FC Porto

FC Porto is dit seizoen uitstekend begonnen in de Portugese competitie, maar heeft zich in de Champions League nog niet kunnen bewijzen. De ploeg van Francesco Farioli wil tegen PSV de eerste Europese punten pakken. Wat maakt de Portugese topclub zo gevaarlijk, waar liggen de kwetsbaarheden en hoe kan Peter Bosz daarvan profiteren? Een tactische analyse van de tegenstander van PSV.

Gabri Veiga sterspeler van FC Porto

Gabri Veiga is een van de absolute smaakmakers bij FC Porto. De Spaanse middenvelder is dit seizoen uitstekend op dreef en was in elf officiële wedstrijden al goed voor vijf doelpunten en drie assists. Daarmee is hij niet alleen belangrijk in de opbouw, maar ook in de laatste fase van de aanval. PSV zal hem dinsdagavond dan ook goed in de gaten moeten houden.

© Ziggo Sport/Liga Portugal

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Hier ziet Gabri Veiga de ruimte om diep te gaan. Pepê speelt de bal uitstekend mee, waarna de Spanjaard de bal knap controleert en vervolgens overtuigend raak schiet.

© Ziggo Sport/Liga Portugal

© Ziggo Sport/Liga Portugal

In de moeizame wedstrijd tegen Arouca bleek opnieuw hoe belangrijk Gabri Veiga kan zijn voor FC Porto. Dankzij een sterke loopactie kwam de Spanjaard vrij voor het doel, waarna hij de bevrijdende 1-0 voor zijn rekening nam.

© Ziggo Sport/Liga Portugal

© Ziggo Sport/Liga Portugal

Standaardsituatie wapen van Veiga

Naast zijn dreiging vanuit open spel kan Gabri Veiga ook met zijn traptechniek gevaarlijk zijn bij vrije trappen. De Spanjaard beschikt over de kwaliteiten om een vrije trap rechtstreeks op doel te schieten en vormt daarmee een extra aandachtspunt voor PSV. De Eindhovenaren zullen dus niet alleen moeten letten op zijn loopacties en positionering, maar ook moeten oppassen wanneer Veiga zich achter de bal opstelt.

© Liga Portugal

Bij corners kan Gabri Veiga van waarde zijn voor FC Porto. Tegen Casa Pia leverde de Spanjaard de hoekschop af die door Jakub Kiwior overtuigend werd binnengekopt. Daarmee onderstreept Veiga zijn gevaar bij standaardsituaties, niet alleen als doelpuntenmaker, maar ook als aangever.

© Liga Portugal

© Liga Portugal

Dat Gabri Veiga ook van afstand gevaarlijk kan zijn, bewees hij onlangs in de Champions League tegen Real Betis. Met een schitterend genomen directe vrije trap schoot de Spanjaard FC Porto op gelijke hoogte. Het onderstreept dat PSV hem niet zomaar een kans mag geven wanneer hij zich achter de bal positioneert.

© Liga Portugal/ESPN

Opbouw onder Farioli

© Liga Portugal/ESPN

Porto creëert met inschuivende backs een numeriek overwicht op het middenveld in een 2-3-4-1 formatie, wat we van Francesco Farioli kennen in zijn tijd bij Ajax. In de opbouw vormen de twee centrale verdedigers de achterste lijn, terwijl drie spelers daar vlak voor aansluiten. De backs Martim Fernandes en Alberto Costa bewegen naar de binnenkant van het veld, waardoor Porto in de volgende linie extra aanspeelpunten creëert. De vier spelers achter de spits kunnen zich vervolgens tussen de linies positioneren om ruimtes te benutten en de tegenstander uit elkaar te trekken.

Verdedigende structuur

Farioli hanteert bij FC Porto een defensief principe dat hij eerder bij Ajax toepaste. Waar Jordan Henderson in Amsterdam geregeld inzakte naast de centrale verdedigers, kan ook de controlerende middenvelder Pablo Rosario bij Porto een rol spelen in het vormen van een extra defensieve lijn. Door die beweging kan Porto omschakelen naar een 5-4-1-formatie, met een compacte laatste lijn en weinig ruimte tussen de linies. Daarmee probeert Farioli de tegenstander naar de buitenkant te dwingen en de ruimtes voor het doel zo klein mogelijk te houden.

© Liga Portugal/ESPN

Veel bezetting in de zestien

© Liga Portugal

FC Porto probeert onder Francesco Farioli met meerdere spelers de zestienmeter te bezetten, vooral wanneer de ploeg via de flanken aanvalt. De spits valt de ruimte tussen de centrale verdedigers aan, terwijl de buitenspelers en aanvallende middenvelders met loopacties richting de eerste en tweede paal voor extra dreiging zorgen .Victor Froholdt kan daarbij vanuit de tweede lijn aansluiten om een teruggetrokken voorzet af te werken of een afvallende bal op te pikken. Hierdoor heeft Porto niet alleen meerdere afspeelmogelijkheden in het strafschopgebied, maar ook spelers die gevaarlijk kunnen worden wanneer een eerste doelpoging wordt geblokkeerd.

© Liga Portugal

© Liga Portugal

Vanaf de linkerkant wordt de bal voor het doel gebracht, waar FC Porto opnieuw met meerdere spelers de zestienmeter bezet. Door die goede bezetting kan Froholdt vrij komen om de voorzet met het hoofd af te werken. Het is een goed voorbeeld van hoe Porto met loopacties en meerdere spelers in het strafschopgebied de verdediging van de tegenstander onder druk zet.