Elftal van de Week: onbekende spits passeert Malen en is nieuwe topscorer Serie A

Van een onbekende spits die met een hattrick Donyell Malen passeert op de topscorerslijst tot wereldsterren als en : ook afgelopen voetbalweekend waren er weer de nodige uitblinkers. In het Elftal van de Week is er ruimte voor doelpuntenmachines, beslissende acties en verdedigers die het verschil maakten.

Filip Stanković - Venezia

De doelman stopte in 2024 al een strafschop van Napoli en herhaalde dat kunststukje door ditmaal Kevin De Bruyne van elf meter te keren. Stanković speelde een belangrijke rol in de 1-0 overwinning, waarmee Venezia de eerste competitiezege van het seizoen boekte. Met meerdere belangrijke reddingen voorkwam de Serviër dat Napoli langszij kwam en bezorgde hij zijn ploeg een uiterst welkome driepunter.

STANKOVIC DENIES DE BRUYNE! 🧤❌ #VeneziaNapoli 1-0 https://t.co/D2KePF64yf — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 17, 2026

Ezri Konsa - Arsenal

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De verdediger leverde een cruciale bijdrage aan de clean sheet van Arsenal tegen Nottingham Forest. Konsa kreeg het fysiek niet altijd makkelijk tegen Liam Delap, maar stond er op het moment dat het moest. Met een uitstekende tackle in de slotfase voorkwam hij dat de spits nog een kans kreeg op de gelijkmaker en hielp hij Arsenal de 0-1 overwinning over de streep te trekken.

Ezri Konsa came in clutch in stoppage time for @arsenal 😤 https://t.co/rgomPamYQK — Premier League (@premierleague) October 18, 2026

Calvin Bassey - Fulham

De oud-Ajacied gaf Hull City nauwelijks ruimte om gevaarlijk te worden. Bassey won veel van zijn duels, zat er kort op en hield achterin de boel dicht. Zijn sterke optreden vormde een belangrijk onderdeel van de 1-0 zege. Het was de eerste competitiezege van het elftal van Álvaro Arbeloa. Door deze zege stijgt Fulham naar een veilige 17e positie.

Oliver Provstgaard - Napoli

De verdediger beleefde een droomavond in Turijn. Provstgaard zette Lazio met een rake kopbal op voorsprong tegen Juventus en stond vervolgens ook verdedigend zijn mannetje. Mede dankzij zijn sterke optreden wonnen de Romeinen met 0-3, een resultaat waarmee de Deen zijn visitekaartje afgaf op het hoogste niveau. Met deze overwinning stijgt Lazio naar een gedeelde eerste plek.

Provstgaard prende il volo! 🦅☁️ #JuventusLazio #SerieAEnilive https://t.co/edIQiIPbmP — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2026

Pedro Neto - Chelsea

De Portugees was de grote man bij Chelsea bij de 0-2 overwinning op Everton. Neto brak kort na rust de ban met een laag schot en besliste het duel in de slotfase met zijn tweede treffer van de avond. Hij bezorgde de Londenaren daarmee drie punten én hielp hij een einde te maken aan de ongeslagen competitiestart van Everton.

Neto doubles up! 😍 #CFC | #EVECHE https://t.co/bR3O8R8Nx4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 17, 2026

Ayyoub Bouaddi - Manchester City

De jonge middenvelder maakte bij Manchester City indruk tijdens zijn eerste basisplaats in de Premier League. Bouaddi hield het hoofd koel tegen Ipswich Town, dicteerde mee het tempo en speelde met veel vertrouwen aan de bal. Met 92 balcontacten, zeven gewonnen grondduels en zeven passes die linies doorbraken, liet hij zien waarom hij het vertrouwen van Enzo Maresca kreeg. Manchester City won met 3-2 en Bouaddi maakte een volwassen indruk op het middenveld. De Marokkaan onderstreepte zijn enorme potentie met een sterke invalbeurt tegen Paris Saint-Germain. Ondanks de 2-4 nederlaag van Manchester City bracht de jonge middenvelder na rust nieuw elan in de ploeg.

✨ Ayyoub Bouaddi ✨ https://t.co/T91CaUo0Eu — Premier League (@premierleague) October 17, 2026

Kévin Danois - Auxerre

De middenvelder was van grote waarde voor Auxerre in de 1-3 overwinning op Le Havre. Danois nam zijn ploeg bij de hand en leverde met een uitstekende steekpass de assist op de openingstreffer van Danny Namaso. Daarnaast hield hij het middenveld goed in balans en strooide hij met gevaarlijke passes. Met drie belangrijke kansen gecreëerd en een sterke allroundprestatie was Danois een van de uitblinkers bij Auxerre, dat na een lastige periode eindelijk weer drie punten pakte. De jonge Fransman is een beloftevolle middenvelder die in de nabije toekomst een stap gaat maken naar een grotere club.

Ibrahim Maza - Leverkusen

De Algerijn was wederom de smaakmaker bij Bayer Leverkusen in de 2-1 overwinning op Freiburg. Maza maakte zelf de gelijkmaker, maar stal vooral de show met zijn indrukwekkende actie bij de winnende treffer. Vlak bij de achterlijn passeerde hij zijn directe tegenstander met een fraaie panna en behield hij het overzicht om Patrik Schick perfect in stelling te brengen. Een individuele actie van grote klasse, waarmee Maza Leverkusen de overwinning bezorgde. De 20-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2025 voor 12 miljoen euro over van Hertha BSC. In Leverkusen groeide hij uit tot een van de grootste talenten in Europa en heeft Florian Wirtz geruisloos vervangen.

ABSOLUTE MAZADONA. ✨ #B04SCF https://t.co/lkeqyxqyKc — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 19, 2026

Lamine Yamal - FC Barcelona

De Spaanse superster liet tegen Real Betis opnieuw zien waarom hij tot de beste spelers ter wereld behoort. Yamal maakte met een waanzinnige treffer indruk door zich met een subtiele kapbeweging vrij te spelen en de bal vervolgens met zijn linkerbeen in de verre kruising te krullen. Een doelpunt van wereldklasse, dat zijn uitzonderlijke techniek, rust en traptechniek onderstreepte. Met daarnaast een assist op Gabriel Jesus had Yamal een belangrijk aandeel in de overtuigende 2-5 overwinning van Barcelona.

WAT. EEN. GOAL! 🤯 Lamine Yamal scoort tegen Betis! #ZiggoSport #LaLiga #BetisBarça — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2026

1️⃣-2️⃣-3️⃣ 💥 La prima tripletta in #SerieAEnilive di Antonio Raimondo 🌟 #FrosinoneSassuolo https://t.co/a0hJqVDzb4 — Lega Serie A (@SerieA) October 17, 2026

Antonio Raimondo - Frosinone

De spits van Frosinone beleefde een avond om niet snel te vergeten tegen Sassuolo. Raimondo was met drie doelpunten de grote man in de 4-2 overwinning en liet zien bijzonder alert te zijn in het strafschopgebied. Hij profiteerde tweemaal van fouten van doelman Arijanet Muric en sloeg na rust opnieuw toe uit een rebound. Met zijn eerste hattrick op het hoogste niveau bracht Raimondo zijn seizoenstotaal op zeven competitiedoelpunten en kroonde hij zich tot de nieuwe topscorer van de Serie A. Daarmee is hij Donyell Malen gepasseerd op de ranglijst.

1️⃣-2️⃣-3️⃣ 💥 La prima tripletta in #SerieAEnilive di Antonio Raimondo 🌟 #FrosinoneSassuolo https://t.co/a0hJqVDzb4 — Lega Serie A (@SerieA) October 17, 2026

Luis Díaz - FC Bayern

De Colombiaan was ongenaakbaar tegen RB Leipzig en speelde een hoofdrol in de vernietigende 6-1 overwinning van Bayern München. Díaz opende zelf de score door achter de verdediging van Leipzig te kruipen, gaf de assist op de 2-0 van Aleksandar Pavlović en sloeg na rust nog tweemaal toe. Vooral zijn tweede treffer, waarbij hij na een pass van Harry Kane naar binnen trok en de bal fraai in de verre hoek krulde, was van grote klasse. Met zijn hattrick en assist was Díaz direct betrokken bij vier doelpunten en bekroonde hij een fenomenale avond voor de landskampioen.

What a performance, Lucho! ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/PByb5ReRMe — FC Bayern München (@FCBayern) October 18, 2026

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