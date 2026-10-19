René van der Gijp ziet mensonterende situatie bij Ajax: 'Dit is zo pijnlijk...'

René van der Gijp en Wim Kieft hebben zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp uiterst kritisch uitgelaten over de interviews van Ajax-trainer Míchel Sánchez. Van der Gijp noemt de media-optredens van de Spaanse hoofdtrainer in het Engels 'pijnlijk' en 'bijna mensonterend.'

Aanleiding voor de kritiek is het interview dat Sánchez afgelopen donderdag gaf na de 2-1 nederlaag van Ajax in Kroatië tegen Hajduk Split, waar de Amsterdammers hun eerste duel in de competitiefase van de Conference League verloren. De trainer, die sinds begin juni aan het roer staat in Amsterdam, had na het laatste fluitsignaal grote moeite om zich in het Engels verstaanbaar te maken. Dat was niet voor het eerst dit seizoen.

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Van der Gijp: "Ik blijf het maar zeggen, maar laat het hem maar in het Spaans doen en zet er maar een tolk naast. Dit is zo pijnlijk en bijna mensonterend waar je naar zit te kijken. Die man komt helemaal niet uit zijn woorden en maar zoeken. Opeens roept hij dan: 'Wij hadden kansen', ja het zal wel..."

Kieft haakt in de podcast direct in op de woorden van zijn tafelgenoot. "Het zal allemaal wel hè, maar je tekent een contract bij Ajax, dan is toch het eerste wat je denkt: 'Ik ga het nooit redden in het Nederlands, ik ga even naar de nonnen in Vught, even een spoedcursus Engels doen'. Om mee te beginnen en als je dan een beetje de basis hebt, dan wordt het vanzelf allemaal wel beter. Het is wel heel slordig", is de analist van mening.

De twee oud-voetballers zijn niet de enigen die vallen over de taalbarrière van de trainer. Eerder uitten analisten Frank de Boer en Toby Alderweireld bij Ziggo Sport al kritiek op het Engels van de coach: "Wij zitten hier al tenenkrommend te luisteren. Als je dat in de kleedkamer doet, krijg je precies hetzelfde. Stel dat hij het in Spaans doet en iemand vertaalt het, dan komt het vaak ook net niet over", zei De Boer onder meer.