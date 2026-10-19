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Feyenoord-icoon haalt uit naar Anis Hadj Moussa: 'Verschrikkelijk...'

19 oktober 2026, 21:58
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Willem van Hanegem is kritisch op Feyenoord na de 3-4-zege op bezoek bij Telstar. De Kromme vond de Rotterdammers laconiek en haalt in het bijzonder uit naar rechtsbuiten Anis Hadj Moussa.

Feyenoord kroop zaterdagavond door het oog van de naald in Velsen-Zuid. De Rotterdammers kwamen razendsnel op een 0-2-voorsprong, maar lieten Telstar vervolgens continu terugkomen in de wedstrijd. Van Hanegem denkt dat dit al begon met de wijzigingen die Giovanni van Bronckhorst doorvoerde in zijn opstelling. "Het waren net te veel wissels. Van de spelers die nu op de bank zaten, hadden er minimaal twee mee moeten spelen", zegt hij in de podcast Willem&Wessel.

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Van Hanegem is van mening dat Feyenoord er veel te makkelijk over dacht. Hadj Moussa was voor de analist daarvan het schoolvoorbeeld. "Dat was toch verschrikkelijk? Als je zo goed kan voetballen, maar er helemaal niks van terechtbrengt. Je kan die wedstrijd ook nog verliezen daardoor. Hij is normaal gesproken een zekerheidje, die altijd wel een paar kansen krijgt. Maar nu dacht hij: wat moet ik hier doen? Ze hebben gewoon gedacht dat ze dit wel even zouden doen."

Ook was Van Hanegem kritisch op doelman Tjark Ernst, die er bij de 1-2 van Telstar-middenvelder Owusu niet goed uitzag. "Als je ziet hoe hij ballen probeert te pakken, dat is belachelijk. Hij denkt dat het een zwembad is; hij duikt plat op z'n buik. Hij moet ook niet meevoetballen, want dat kan hij helemaal niet. Ze kunnen toch toegeven dat het niet goed genoeg is?"

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Telstar - Feyenoord

Telstar
3 - 4
Feyenoord
Gespeeld op 17 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
8
5
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
21
23
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17

Complete Stand

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