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Bas Nijhuis spreekt schande van uitspraken Ronald Koeman junior

19 oktober 2026, 22:20
Ronald Koeman junior en Bas Nijhuis
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Bas Nijhuis vindt het niet kunnen hoe Telstar-doelman Ronald Koeman junior heeft uitgehaald richting scheidsrechter Jeroen Manschot. Dat heeft Nijhuis maandagavond duidelijk gemaakt in het programma Vandaag Inside.

Koeman was zaterdagavond na de wedstrijd tussen Telstar en Feyenoord (3-4) uitermate kritisch op Manschot. Aanleiding was de strafschop die de arbiter aan Feyenoord toekende. Koeman stelde dat Manschot zijn elftal 'weer naaide', nadat hij dat volgens de Telstar-goalie vorig seizoen ook al eens had gedaan.

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Nijhuis vindt de uitspraken van de doelman niet kunnen. "Als ik dan zo'n Ronald Koeman junior hoor na de wedstrijd.. Die zegt gewoon: Manschot heeft ons weer genaaid. Dan kom je ook aan de integriteit van de scheidsrechter. Dat zou betekenen dat Manschot dus Ronald Koeman junior bewust 'naait'. Dat slaat toch helemaal nergens op", zegt Nijhuis in Vandaag Inside. "Als we dat soort dingen naar elkaar gaan uitspreken... Dat slaat nergens op."

Valentijn Driessen kijkt daar heel anders naar en neemt het juist op voor Koeman. "Het is toch logisch dat die jongen (Koeman junior, red.) zo denkt. Hij wordt voor de tweede keer genaaid door die Manschot, die ook een hele vervelende uitstraling heeft", reageert de journalist van De Telegraaf.

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Telstar - Feyenoord

Telstar
3 - 4
Feyenoord
Gespeeld op 17 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Telstar
9
2
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Cambuur
9
-8
9
15
PEC
9
-12
7
16
Telstar
9
-8
6
17
ADO
9
-9
6
18
Willem II
9
-17
2

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