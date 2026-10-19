Staat Arne Slot ooit open voor stap naar Ajax? 'Hij is altijd heel...'

Marcel van der Kraan verwacht niet dat Arne Slot ooit open zal staan voor een overstap naar Ajax. De journalist spreekt zich in de podcast Kick-off van De Telegraaf uit over de toekomst van de clubloze trainer, die recent door Valentijn Driessen in verband werd gebracht met Ajax.

De geluiden over een mogelijke overstap naar de Johan Cruijff ArenA ontstonden nadat Valentijn Driessen de trainer vorige week naar voren schoof als kandidaat in Amsterdam. Dat gebeurde kort nadat Ajax in de Conference League met 2-1 had verloren van Hajduk Split. Driessen gaf aan dat hij van mening is dat Ajax onder de huidige coach Míchel Sanchez een 'doodlopende weg' is ingeslagen. Daarom adviseerde hij de clubleiding contact op te nemen met de clubloze Slot: "Ik zou naar Slot kijken. Waarom niet? Om deze jongens aan het voetballen te krijgen, moet je iemand hebben die deze jongens te pakken kan nemen. Slot is ook een hele grote communicator. Ook tactisch en qua trainingsstof is hij heel goed", zei Driessen.

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In de podcast Kick Off van De Telegraaf wordt maandag besproken of de oud-trainer van Feyenoord ooit open zou staan voor Ajax. Journalist Marcel van der Kraan denkt van niet: "Of Slot ooit open zou staan voor Ajax? Nee, ik denk dat Slot alleen maar naar het buitenland kijkt. Hij heeft ontdekt hoeveel je kunt verdienen in de Premier League. Die salarissen liggen ontzettend uit elkaar. Hij heeft geproefd aan het hoogste van het hoogste en ik denk dat hij alleen nog daar wil werken, waar dat soort clubs en contracten mogelijk zijn. Als je daarnaast weet hoe zijn gezin in die tijd met Feyenoord is gaan leven, dan denk ik dat dat heel moeilijk voor hem wordt. Hij is altijd heel gevoelig voor zijn eigen reputatie."

Slot zit sinds zijn vertrek bij Liverpool zonder club, maar is nog wel actief binnen de voetballerij. De Nederlander is momenteel voor het Champions League-seizoen actief als technisch waarnemer bij de UEFA. Eerder wees de hoofdtrainer een aanbod om bondscoach van het Nederlands elftal te worden nog af, omdat hij op dit moment de voorkeur geeft aan het clubvoetbal.