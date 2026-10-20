Tweede trainersontslag in de Eredivisie is een feit

Willem II neemt per direct afscheid van hoofdtrainer John Stegeman, zo bevestigt de club na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. De 50-jarige coach leidde de club afgelopen seizoen terug naar de Eredivisie, maar krijgt nu de rekening gepresenteerd voor de dramatische start op het hoogste niveau.

Stegeman werd in de zomer van 2025 aangesteld door Willem II. De oud-trainer van onder meer Heracles Almelo en Go Ahead Eagles leidde de Tilburgers in zijn debuutseizoen naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Via de play-offs werd vervolgens promotie naar de Eredivisie afgedwongen.

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De terugkeer op het hoogste niveau verloopt vooralsnog echter bijzonder moeizaam voor Willem II. Alleen thuis tegen sc Heerenveen (2-2) en uit bij AZ (1-1) wist de promovendus een punt te pakken, de overige zeven wedstrijden gingen allemaal verloren. Afgelopen zaterdag leverde het uitduel bij Sparta Rotterdam een 3-2 nederlaag op. Op de ranglijst is Willem II dan ook terug te vinden op de achttiende (en laatste) plaats.

De Telegraaf schrijft dinsdagochtend dat de nederlaag in Rotterdam Stegeman fataal is geworden. De clubleiding zou de trainer dinsdagochtend op straat hebben gezet. De spelersgroep zal later op de ochtend geïnformeerd worden, waarna de club het ontslag van Stegeman zelf wereldkundig zal maken, aldus de ochtendkrant.

Heerkens: 'Onvoldoende perspectief om samenwerking voort te zetten'

Willem II heeft de berichtgeving inmiddels bevestigd. De club schrijft op de eigen website dat behalve Stegeman ook assistent-trainer Pascal Diender per direct vertrekt. "Na de promotie naar de Eredivisie was het de ambitie om met John verder te bouwen aan de sportieve ontwikkeling van Willem II", licht technisch directeur Freek Heerksen van Willem II toe. "Dat maakt dit een moeilijke beslissing. Na een zorgvuldige evaluatie en gesprekken met elkaar zien we op dit moment onvoldoende perspectief om de samenwerking voort te zetten. We bedanken John voor zijn inzet, de prettige samenwerking en zijn betrokkenheid bij de club", aldus Heerkens.

Stegeman is de tweede Eredivisietrainer die dit seizoen op straat wordt gezet. De primeur was vorige week voor PEC Zwolle, dat afscheid nam van Henry van der Vegt. Zijn ontslag leverde het gewenste schokeffect op: de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles resulteerde in een klinkende 4-1 zege voor De Blauwvingers.