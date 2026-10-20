Erik ten Hag doet in een uitgebreid interview met The Athletic een boekje open over zijn veelbesproken clash met bij Manchester United. "Hij heeft het team in de steek gelaten en hij heeft mij in de steek gelaten", zegt de huidig technisch directeur van FC Twente onder meer.

Ten Hag werd in de zomer van 2022 aangesteld als hoofdtrainer van Manchester United. Al in zijn eerste halfjaar kwam het tot een publiekelijke botsing met Ronaldo, die in een interview met journalist Piers Morgan onder meer over Ten Hag zei: "Ik heb geen respect voor hem, omdat hij geen respect richting mij toont. Als je geen respect voor mij hebt, zal ik nooit respect voor jou hebben." Het explosieve interview leidde uiteindelijk tot de ontbinding van zijn contract, waarna de Portugees korte tijd later bij zijn huidige werkgever Al-Nassr zou tekenen.

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"Ronaldo heeft het team in de steek gelaten, en mij in de steek gelaten", zegt Ten Hag vier jaar na dato. "We hadden plannen met hem gemaakt. Voordat ik naar United kwam vloog ik naar Portugal om met hem te praten over wat ik voor ogen had. Hij is natuurlijk een van de beste voetballers aller tijden. Ik had heel veel respect voor hem. Maar tegelijkertijd moest ik als trainer een rationele beslissing nemen."

Ten Hag zegt onder meer dat Ronaldo onder zijn leiding meerdere trainingen oversloeg. Als hij wél trainde zou de superster vaak niet de gewenste intensiteit hebben geleverd. Bovendien sloeg Ronaldo de laatste van de drie strafrondjes over die de hele selectie moest lopen na een 4-0 nederlaag tegen Brentford. "Daar heb ik hem mee geconfronteerd", zegt Ten Hag. "Ik heb zo vaak gezegd: 'Ronnie, iedereen wil voor je werken om jou in de juiste positie te brengen, maar als je jezelf niet in de zestien kunt krijgen, dan kun je niet scoren'. Hij was niet capabel om dat te doen."

Ronaldo was bovendien fysiek niet in staat om bij balverlies druk te zetten, zegt Ten Hag ook. "Hij rende niet als we de bal hadden, maar ook niet als we hem niet hadden. De reden daarvoor is dat hij zich niet voorbereidde. Ieder topteam moet de topspeler omarmen, maar de topspeler moet werken voor het team." Daarnaast had Ronaldo een negatieve invloed op zijn teamgenoten, zegt Ten Hag. "Hij zei tegen de spelers: 'Spaar je benen op de training'. Dat begrijp ik als je topfit bent, dan heb je sessies waar je je benen kunt sparen. Maar eerst zul je moeten trainen om het gewenste fitheidsniveau te bereiken."