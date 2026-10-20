Rafael van der Vaart ziet Francesco Farioli als een toptrainer, al mist de oud-middenvelder de interviews van de Italiaan uit zijn periode bij Ajax totaal niet. In aanloop naar het Champions League-duel tussen FC Porto en PSV van dinsdagavond zijn Van der Vaart en collega-analist Wim Kieft het niet eens over de kwaliteiten van de 37-jarige trainer.

Tijdens de uitzending van Rondo op Ziggo Sport vraagt presentator Wytse van der Goot zich hardop af of Van der Vaart de trainer mist in Amsterdam. "Zijn interviews niet, maar het is wel een klasbak", reageert de analist direct. "Hij gaat dan naar Porto en zet het wel naar zijn hand. Voor interviews hoef je hem niet te vragen, maar ik denk dat het wel degelijk een toptrainer is, hoor."

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Aan diezelfde tafel plaatst Kieft toch zijn kanttekeningen bij die complimenten. De oud-spits noemt de trainer van FC Porto liever "een resultaat-trainer" en vraagt zich af of het spel in Portugal op dit moment wel om aan te zien is. "Het voetbal bij Ajax was het niet. Ik zie Porto niet vaak spelen, maar het zou me verbazen als hij heel aanvallend zou spelen", stelt Kieft.

Farioli pakt na gemiste titel bij Ajax wel prijzen in Portugal

Farioli vertrok in de zomer van 2025 na één seizoen alweer uit Amsterdam, nadat Ajax de Nederlandse landstitel op de laatste speeldag nog aan PSV had verspeeld ondanks een voorsprong van negen punten met nog vijf duels te gaan. Na zijn overstap naar Portugal pakte de trainer direct de 31e landstitel uit de clubgeschiedenis door op 2 mei met 1-0 van Alverca te winnen. Dat leverde hem meteen de eerste hoofdprijs uit zijn trainersloopbaan op. Ook dit seizoen staat de koploper van Portugal na acht zeges op rij zonder puntenverlies bovenaan met 24 punten.

Dinsdagavond wacht in de Champions League in het Estádio do Dragão dus een weerzien met de regerend landskampioen uit Eindhoven, die volgens de Italiaanse coach na drie landstitels op rij veel respect verdient. Waar Farioli als trainer van Ajax nog twee keer wist te winnen van PSV, staat zijn huidige ploeg in de Champions League na nederlagen tegen Manchester City (0-2) en Real Betis (3-2) nog altijd op nul punten. PSV pakte tot nu toe één punt uit de eerste twee duels door gelijk te spelen tegen Shakhtar Donetsk (1-1) en onderuit te gaan bij RB Leipzig (1-0).