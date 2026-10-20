De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dinsdag de overname van de Nederlandse tak van Viaplay door DPG Media goedgekeurd. Door het groene licht van de toezichthouder mag streamingdienst Videoland, onderdeel van DPG Media, nu het sportpakket van Viaplay over gaan nemen. Daarbij gaat het onder meer om de uitzendrechten van het Engelse, Duitse en Franse voetbal.

Eerder dit jaar bereikten DPG Media en Viaplay-moederbedrijf Nordic (Viaplay Group) op 1 juli al een akkoord over de verkoop, waarna de deal op 24 augustus werd gemeld bij de toezichthouder. Met de overname is een schuld- en kasvrij bedrag van 142 miljoen euro gemoeid, wat door DPG Media wordt gefinancierd uit eigen middelen en kredietfaciliteiten. Daarnaast maken ongeveer vijftig medewerkers van de Nederlandse tak van Viaplay de overstap naar hun nieuwe werkgever.

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De ACM heeft de overname nu zonder aanvullende voorwaarden goedgekeurd en vindt een nader onderzoek in een aparte vergunningsfase niet nodig. Volgens de toezichthouder heeft Viaplay een relatief kleine positie op de Nederlandse markt. Oftewel: het marktaandeel van DPG Media op het gebied van streaming, advertenties en de inkoop van sportrechten groeit nauwelijks door deze deal. Bovendien zijn de betrokken sportlicenties tijdelijk van aard, waardoor andere marktpartijen na afloop van de huidige contracten weer opnieuw een bod kunnen doen.

Groot pakket aan sportrechten verhuist naar Videoland

Met de goedgekeurde deal verhuizen de live-rechten van de Premier League, de FA Cup en het Championship op termijn naar Videoland, net zoals de Duitse Bundesliga en de Franse Ligue 1. De rechten voor de Premier League en de FA Cup lopen nog tot 2028, terwijl de contracten voor de Bundesliga en de Ligue 1 tot en met 2029 doorlopen. Naast al het buitenlandse voetbal gaan ook de rechten voor de Formule 1 (eveneens tot en met 2029), PDC Darts, hockey en handbal over naar het platform van DPG Media.

Voor de huidige abonnees van zowel Viaplay als Videoland verandert er op dit moment overigens nog niets. Allebei de partijen gaan de komende periode eerst de laatste administratieve en praktische stappen afwikkelen om de overname definitief af te ronden. Tot die tijd blijven de afzonderlijke apps, de huidige abonnementen en de bijbehorende tarieven gewoon ongewijzigd actief. De vraag is nu op welke termijn de sportuitzendingen daadwerkelijk op Videoland te zien gaan zijn, iets wat de bedrijven in een later stadium bekend gaan maken.